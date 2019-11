Por Francisco Nutti

@FranNutti

Hace unos meses, Gabriela Furman realizó una denuncia en el Inadi contra el colegio de su hija por discriminación. Como respuesta, la escuela acusó a la madre de actriz porno y prostituta.

En junio pasado, el St. Trinneans School de San Isidro quedó bajo la lupa tras recibir una denuncia por discriminación, presentada por Furman. La mujer, de 37 años, se dirigió al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y acusó a las autoridades del establecimiento de llamar "muertas de hambre" a Giuly (17) y a Meli (10), sus hijas, luego de un lamentable episodio en el comedor.

Según la propia mujer, aquel comentario ofensivo lo manifestó un directivo, luego de divisar que sus pequeñas habían concurrido dos días al bar del colegio sin "pagar la cuota". Aquella historia fue replicada en diferentes medios de comunicación: sin embargo, en las últimas horas sumó un nuevo capítulo.

Mientras la investigación del Inadi continuaba su curso, Furman recibió otro descargo de la institución. "Me acusaron de ser actriz porno y prostituta. Dijeron que yo hacía este escándalo para buscar fama e incluso en la hoja 15 del escrito pegaron el link de un video íntimo que se viralizó por Internet luego de que me robaran el celular", explicó en diálogo con Crónica la madre de las nenas, quien destacó: "Realmente no me dedico a eso, pero, si así lo hiciera, ¿qué problema habría? Sería una elección de vida. No tienen por qué discriminar".

Luego de contar detalles sobre esa insólita respuesta, en la relación con la cual decidió iniciar una causa, Furman detalló que intentaron ofrecerle un resarcimiento económico. Sin embargo, no aceptó. Ahora aguarda por el dictamen del Inadi por ambas denuncias, el cual será sumado a las causas penales y civiles iniciadas contra la institución.