La actividad industrial cayó durante el año pasado 6,4% y la construcción se derrumbó 7,9%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El organismo dio cuenta que la baja en el sector fabril se produjo a pesar de que en diciembre la actividad estuvo 1,2% por sobre igual mes del 2018, aunque la construcción bajó 6,4% interanual.



La caída de 6,4% en el sector fabril durante el año pasado estuvo impulsada por un retroceso del 22,2% en la industria automotriz; de 36,9% en "otro equipo de transporte"; de 14,6% en maquinaria y equipo; y de 8% en Industrias metálicas básicas, entre otras.

En ese marco, el viernes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó la importancia de cambiar el modelo económico que desarrolló Mauricio Macri, para centrarlo en la producción y el trabajo.



"Las finanzas deben estar al servicio de la producción y no al revés", afirmó Kulfas en un acto desarrollado en Chaco.



Resaltó que "el desafío es que no haya un solo proyecto de inversión sustentable que no tenga financiamiento" y destacó el diálogo con todos los sectores para resolver los problemas.