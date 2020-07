En la provincia de Córdoba, los dueños de los gimnasios se movilizaron este martes pidiendo la apertura de sus locales cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del coronavirus.

Bajo la consigna de “Los gimnasios son salud” y "queremos trabajar", realizaron un bocinazo por las calles de la ciudad de Córdoba.

Ya van más de 100 días sin actividad. (Gentileza: Hernán Busquin)

Hernán Busquin, referente del movimiento de dueños de gimnasios autoconvocados, dijo a La Voz: “Nos sentimos desamparados por esta situación de no tener respuestas por parte del Gobierno en cuento a la apertura de gimnasios, que ni siquiera se lo ha contemplado. Hicimos un bocinazo esta mañana y vamos con una apertura forzada para el miércoles si no tenemos respuestas”.

.

Esta no es la primera prostesta, el viernes pasado una de las manifestantes dijo: "Hace 108 días que nuestros lugares de trabajo permenecen cerrados, no contamos con ningún ingreso, los créditos que nos ofrecen no nos sirven para nada".

Otra de las manifestantes reclamó por la reactivación del sector: “Nos estamos muriendo, el 20 por ciento de los gimnasios han cerrado (durante la cuarentena)”, precisó.