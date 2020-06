Por Mariano Cerrato

@marianodcerrato

La situación de los supermercados chinos frente a las medidas de distanciamiento social para enfrentar la pandemia del coronavirus ha sido hasta ahora muy difícil de sobrellevar, por una baja en el consumo en estos comercios, que llevó a alrededor de 300 locales a cerrar sus puertas.

Crónica habló con el economista de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Damián Di Pace, quien expresó que en los últimos meses "el volumen de compra se desaceleró" en estos comercios de forma considerable. Di Pace, titular de la consultora Focus Market, sostuvo que las últimas mediciones mostraron que desde que empezó la cuarentena el consumo en los supermercados chinos pasó de estar "por encima del 5% en el mes de marzo, a un 4,7% en abril", pero que la caída más fuerte se dio en el pasado mes de mayo, cuando el consumo fue del "1,2%".

En este sentido, a la hora de tratar de explicar por qué estos negocios están sufriendo este momento, las medidas de distanciamiento social por el protocolo sanitario estuvieron entre las principales razones. El economista de la CAME señaló al respecto que al "reducirse la cantidad de personas que puedan ocupar la superficie de un local, el volumen de compra en estos comercios decayó", por lo que se están imprimiendo "menos tíckets".

.

"En estas circunstancias, el chino sale más damnificado que otros, porque la superficie con la que cuentan es menor que otros supermercados grandes", explicó Di Pace, quien agregó que otra problemática que se evidencia en sus locales es la "falta de stock", por lo que la oferta en estos días es menor a la de los hipermercados.

Sobre esta línea, Di Pace enfatizó que el problema de los supermercados chinos es que "al no vender la misma cantidad de volumen que antes" y al ser completamente dependientes del "efectivo en mano" con el que cuentan, lo que cae es el "flujo de liquidez" de los comerciantes y pierden la fuente de ingresos con la cual pueden luego llevar adelante la compra de mercadería para llenar las góndolas.

El economista agregó como factor que la "competencia con los mercados cercanos, como las carnicerías y las verdulerías, más los grandes supermercados que ofrecen descuentos al público" afectan de forma directa a los chinos en sus ventas.

Sin ayuda ni financiamiento

Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), aseguró días atrás que "se están perdiendo miles de fuentes de trabajo" en forma directa e indirecta, y enumeró algunos de los problemas que atraviesan los comerciantes.

"Las ventas bajaron y las facturas siguen llegando. A eso se suma que no hubo ninguna ayuda para quienes alquilan los locales ni tampoco créditos para financiar la compra de mercadería. Como los grandes mayoristas no están aceptando posponer pagos y reclaman efectivo, no hay forma de sostener los comercios", aseguró. En ese sentido, sostuvo que muchos "venden la mercadería que tienen a otro local similar y pasan a ser empleados allí".