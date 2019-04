Secretarios generales de distintos gremios que convocaron a un paro y movilización para el martes 30 de abril consideraron que será una protesta de "alto impacto" en los reclamos del sector obrero al gobierno nacional contra el ajuste y los tarifazos.

El 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que nuclea a todos los gremios del sector (colectiveros de corta, media y larga distancia de la UTA; ferroviarios de La Fraternidad, servicios portuarios, gremio aeronáutico de Aeronavegantes y camioneros), llamó a una huelga general.

