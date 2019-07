Por: Matías Resano

mresano@cronica.com.ar



La llegada del hombre a la Luna marcó el punto de partida, desde hace cinco décadas, de la conmemoración del Día del Amigo, cada 20 de julio. Una fecha simbólica para celebrar un lazo entrañable, sólido y resistente como lo es la amistad, la cual tiene lugar todos los días, no una única jornada, para quiene lde contar con amigos. Una distinción que no es digna de cualquiera, encerrando historias conmovedoras y ejemplares que Crónica tiene el privilegio de relatar.



La Escuela Media N°2, de la localidad bonaerense de San Vicente, reunió a Patricia y a Yésica en primera instancia, para posteriormente sumarse a ellas Karina, Liliana, Mónica y María Laura en segundo año. A partir de entonces, la cercanía para concurrir en grupo al colegio y el afán por estudiar comenzó a unirlas.



En este sentido, Patricia detalló que "eramos las 'tragas' del curso y eso hacía que nos pusiéramos en contra al resto de los compañeros". En 1998 egresaron y, a pesar que cada una puso en marcha su proyecto de vida, las rutinas no implicaban impedimento alguno para que las charlas, complicidades, reuniones, y salidas se interrumpieran.



Sin embargo, en 2001, con el país inmerso en una profunda crisis económica y social, Liliana optó por probar suerte en Estados Unidos. Los miles de kilómetros no la frenaron para mover cielo y tierra porque una de sus amigas padecía una grave enfermedad. Fue entonces que desde el país norteño Liliana le envió una multiprocesadora para que Patrica pudiera prepararse los jugos y alimentos que requería su estado a salud, en base a una dieta especial que la primera se encargaba de buscar y confeccionar.



Por ese entonces, en agosto de 2014, a "Pato" le detectaron un cáncer de mamas, y por dicha afección perdió su puesto de trabajo, profundizando aún más la gravedad de su cuadro, al no contar con recursos ni una cobertura social para afrontar el tratamiento.

"En mi situación más difícil, ellas jamás me abandonaron. Mi marido por razones laborales no podía acompañarme en el hospital los fines de semanas y ellas se turnaban para hacerlo. Estaban conmigo en las quimios, se hicieron cargo del pago de la obra social. Me facilitaron mi lucha para continuar con vida", dijo.



Por si fuera poco, Patricia detalló que durante aquella instancia tan extrema experimentó "el momento más lindo, porque yo me había quedado sin nada, y siempre le había festejado el cumple al nene. Cumplía cuatro años mi hijo, pero era muy difícil poder hacerselo sin trabajo, y me angustiaba porque no sabía si iba a tener otra oportunidad de vivir el cumpleaños del nene. Por eso ellas se encargaron de todo para poder celebrarlo, fueron los ángeles de la guarda para que mi hijo tuviera su cumpleaños".



Bajo la fuerza de ese lazo incondicional, la mujer pudo dejar atrás el cáncer y los encuentros con sus amigas ya no tienen como escenario un centro de salud, sino que una vez por mes se reúnen en las viviendas de cada una de ellas. "Estamos siempre en contacto, presentes, y mensualmente nos vemos. Incluso en una de las últimas cenas, la hicimos con Liliana vía Skype", detalló Patricia.



Justamente ella dejó en claro que Yésica, María Laura, Liliana y Mónica significan todo, "mis amigas han estado más que mi propia familia y me han brindado ese amor incondicional. El amor sana, dicen, y ellas me dieron parte de esa cura, por eso digo que es mucho más que una amistad".

"La única que me conoce por completo"

Nacieron con un solo año de diferencia, se criaron y crecieron de la mano, y traspasando el parentezco de tía y sobrina, Ludmila y Paula conformaron una amistad que el día de hoy motoriza sus vidas, principalmente para una de ellas, quien en las últimas semanas logró superar una intervención quirúrgica bajo la inquebrantable compañía de su amiga.



Cuando a Ludmila le preguntan por su sobrina Paula, su primera reacción es llamarla "amiga", su "mejor amiga", aquella que es su sobrina, siendo un año mayor, pero que la contemporaneidad en edad las impulsó a compartir un sinfin de experiencias, una complicidad que continúa desarrollándose por estos días bajo un marco admirable de amistad.



Justamente bajo esos valores, la primera reveló a este medio que "una noche, en un Día del Amigo, ella se quedó conmigo, al lado mío, no se despegó de mí, para brindarme apoyo y compañía, porque tenía que rendir un examen en la facultad, y no quería que estudie sola. Recuerdo que salían sus amigos de los bares, y ella estaba ahí, junto a mí en la parada del colectivo, que me llevaba a la universidad, y hasta allí me siguió. Ese día no se separó de mí".



Sin embargo, la joven reconoció que el pasado 9 de julio pudo disfrutar de la mayor muestra de afecto por parte de su sobrina, y al mismo tiempo amiga. "Verla acostada en la cama de al lado, luego de mi operación de cadera, y estar ahí no me lo voy a olvidar jamás. Ella dejó a sus dos hijos para estar en la clínica, y yo siendo mamá sé lo difícil que es dejar un hijo, y eso me pareció muy fuerte", detalló una de las protagonistas de tan conmovedora historia.



Por razones como estas, Ludmila describió a Paula como "la mejor persona que conozco, siempre me generó admiración, es la que siempre me entiende y me acompaña. Ojala que mis palabras y lo que yo hago por ella le sirva tanto como lo que ella hace por mí. Paula representa la amiga que uno elige, y si volviera a nacer la volvería a buscar. La palabra amistad a veces uno le da el valor que merece, pero ella representa eso, es la persona que quiero tener presente a mi lado, es la única que me conoce por completo".