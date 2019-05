El dólar subió 0,43% y cerró a $46,20 promedio para la venta al público, mientras que en el balance semanal la divisa avanzó 0,34%, en tanto que en el segmento mayorista trepó 0,47% y finalizó a $45, y en la semana se incrementó 0,44%.



El peso argentino fue así una de las moneda que mejor resistió la apreciación del dólar a nivel regional, ya que por ejemplo el real perdió 1,29%, el peso colombiano cayó 0,64% y el peso chileno cedió 0,29%, se desprende de Bloomberg.



Por el lado monetario, el Banco Central convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de nueve puntos básicos, al finalizar a 72,053% promedio para un total adjudicado de $221.900 millones, y en el balance semanal la tasa promedio retrocedió 58 puntos.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $4.831 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que con la suba de este viernes la divisa estadounidense "recuperó toda la pérdida de ayer" en una rueda con "renovada presencia oficial en los mercados de futuros".



Las devaluaciones del resto de las monedas frente al dólar "no tuvieron impacto significativo en el plano local debido a la importante tutela oficial con ventas en los mercados de futuros", explicó Quintana.

Christian Buteler, analista financiero, resaltó la performance del peso y dijo que "su desempeño (fue) mejor de muchas de las monedas de la región, sobretodo Brasil donde el dólar sube 1,4%".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 739 millones y en futuros MAE se registraron operaciones por US$ 22 millones.



En el mercado de dinero entre bancos se operó al 70%. "En swaps cambiarios, se pactaron US$ 160 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes", señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.183 millones de dólares, 24% menos que el pasado jueves.



Los primeros meses concentraron más de 50% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $ 46,16 y $ 48,41 (TNA 67,21% y 62,86%).