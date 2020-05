El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que no se autorizará en el conurbano la apertura de "centros comerciales ni grandes ferias" y aclaró que "sólo los locales barriales van a poder trabajar".



El mandatario bonaerense evaluó que el domingo fue un día "aleccionador en términos de números" dado que en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 165 nuevos casos y 51 en la provincia, y dijo que eso "hace tomar conciencia del peligro que se corre".



El gobernador, que a las 13 bridanará detalles sobre la nueva etapa de aislamiento junto con el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, reiteró que "un error se paga con vidas" y por eso dijo que en la región metropolitana "la apertura de comercios será solo barrial: consumo barrial y oferta barrial".





"Habilitaremos comercios de cercanía con trabajadores de la zona y para clientes del a zona. Como hacíamos hasta ahora con los supermercados de la zona, ahora será para otros comercios y con un protocolo muy estricto de cuidados de higiene", describió, en declaraciones formuladas a Radio 10."En la provincia vamos a empezar a aplicar protocolos muy estrictos que incluyen transporte propio para la habilitación de algunas empresas y fábricas", remarcó Kicillof.En ese tono, expuso que el transporte público continuará estando permitido "sólo para las actividades esenciales porque implica mucho riesgo de contagios y pone a viajar al virus, llevándolo de un lugar donde está a donde no está".El gobernador sostuvo que "la problemática en la provincia de Buenos Aires es mayor que en la Ciudad" y estimó que "no puede haber tránsito hacia Capital porque vamos a diseminar el virus".Kicillof subrayó que por la gran cantidad de barrios vulnerables que existen en la provincia "hay que tener muchísimo cuidado" y planteó que se viene "de un aislamiento muy fuerte con buenos resultados", por lo que analizó que "no nos tiene que ganar la ansiedad" porque se corre el riesgo de "meter la pata".El ex ministro de Economía reiteró que se ejercen "presiones" para que se levante la cuarentena, e insistió con que "se irán liberando actividades en la medida en que se pueda, pero no más allá de lo aconsejable para la salud". El mandatario dijo comprender perfectamente "lo difícil que es esta situación" pero pidió "no dejarnos llevar por la ansiedad" ya que hasta ahora los resultados "son buenos".Por otro lado, rechazó las "operaciones mediáticas" que hacen un "enorme daño" al referirse a la fake news que circuló por redes sociales y que indicaba que la provincia entregó arroz con la inscripción "Gestión Kicillof". El gobernador aseguró que le da "lástima que cierta gente que no pueda salir de ese lugar cuando todos los argentinos estamos viendo cómo hacer para evitar contagios y fallecimientos por coronavirus" y rememoró que "hace una semana nos acusaron a Alberto (Fernández) y a mí de liberar presos cuando es una decisión que no puede ser nuestra". Kicillof señaló: "Van a seguir (con las mentiras). Pero nuestra respuesta es seguir trabajando para cuidar a la gente". Y continuó: "Una parte importante de la oposición, sobre todo quienes tienen responsabilidades de gestión, acompañan y buscan acuerdos".Kicillof también hizo mención a la vuelta del fútbol y manifestó que, "en la medida que sea posible y recomendable, vamos a acompañar las medidas que se tomen a nivel nacional" ya que "vendría bien ese esparcimiento durante la época de aislamiento". No obstante, aclaró que en cuanto a ese tema "hay que ser muy prudentes y tomar recaudos".