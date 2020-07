Este viernes el dólar para la venta al público cerró a $75,25 en promedio, con un incremento de cuatro centavos respecto de la víspera, mientras que en la semana avanzó 54 centavos (+0,72%).



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó seis centavos y finalizó a $ 71,48, mientras que en el balance semanal subió 54 centavos (+0,76%), en tanto, con el recargo de 30% -impuesto PAÍS-, la divisa culminó en $ 97,82.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba a $ 117,56 (+3,5%), mientras que el dólar MEP se negociaba a $ 114,91 (+2,6%).

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negociaba sin cambios, a 130 pesos por unidad.Consultado sobre el balance semanal de la divisa norteamericana luego de las nuevas normativas impulsadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Christian Buteler, analista financiero, aseguró que la regulación ya había sido adelantada y les da un plazo a los fondos como para adecuarse a las nuevas normas, por lo que "no hubo un impacto grande".No obstante, señaló que "si se mira la tendencia del CCL, viene subiendo después de haber llegado a casi $100. Es decir, las medidas del BCRA y la CNV buscan bajar los precios, pero esto es como un resorte: cuando el mercado ya se adaptó, el resorte vuelve solo a su lugar".

Para el especialista, las medidas son poco efectivas, duran poco tiempo y “ensucian, dañan al mercado", concluyó.Por su parte,, analista de PR Corredores de Cambio, estimó a través de su cuenta de Twitter que el BCRA tuvo hoy un saldo positivo por su intervención del orden de los US$ 15 millones aproximadamente.El volumen operado en el segmento de contado esta jornada fue de US$ 243 millones y se registraron US$ 62 millones en el sector de futuros del MAE.