Sin saberlo, la marca Blancaflor echó luz esta semana sobre una cuestión que muchas veces intentó emerger hacia la superficie y establecerse en la agenda mediática, sin mucho éxito: el racismo latente en nuestro país.

El flagelo del racismo en la Argentina es uno de los principales motores de lucha de las organizaciones de afrodescendientes, que buscan que se comprenda de una vez por todas que la historia y la identidad de nuestro país también es afro.

El antiguo logo de Blancaflor con la mujer afro, y su nueva versión con una imagen de una mujer batiendo una mezcla de harina leudante.

"Desde hace más de 55 años Blancaflor acompaña a varias generaciones de cocineros argentinos", describe el holding Molinos Río de la Plata a su marca de harina leudante, que antes de realizar el flamante cambio en su logo, ya había realizado otras modificaciones por las mismas renuncias de racismo.

La polémica con la harina Blancaflor

"Parece una estupidez para alguien que no tiene en cuenta los aspectos simbólicos, pero es que los símbolos construyen la historia, construyen sentido", expresó esta mañana en diálogo con cronica.com.ar, Alí Emmanuel Delgado, miembro de la Organización de Afrodescendientes para la Formación y el Asesoramiento Jurídico (OAFRO).

A colación de la polémica que se generó en las redes sociales a partir del nuevo diseño de la marca de Blancaflor, el joven abogado antirracista y miembro de la Agrupación Xangó consideró que haber logrado "patear el tablero" desde su "humildísimo lugar" es una gran satisfacción.

“Si hay algo que la militancia me enseñó, es q hay que festejar las pequeñas victorias. Ganamos esta amigues!!!” (Sic) fue su publicación de Twitter de la noche del martes, luego de que trascendiera que el nuevo paquete de la harina leudante contaría con un logo sin "la negrita" sonriente. En su reemplazo, la empresa colocó unas manos blancas de mujer que baten un bowl con masa cruda.

"No voy a decir que es una victoria. En definitiva, pusieron manos de mujer blanca, pero es mucho mejor que lo que estaba. Eso no hay que dejar de decirlo porque sino nunca se cambia nada y es como pelearse contra la pared".

Si hay algo que la militancia me enseñó, es q hay que festejar las pequeñas victorias. Ganamos esta amigues!!! pic.twitter.com/LYWwOaxPIE — Alí (@afroargentino_x) May 25, 2021

La razón por la cual desde más de un año las agrupaciones de afrodescendientes se encuentran peleando contra la estigmatización en los logos de importantes productos alimenticios radica en la cultura del "blackface", que históricamente se replica en nuestro país.

El blackface, según describió Delgado, es una "práctica racista que comenzó en el teatros en el siglo XIX, que se utilizaba para representar a las personas negras" que en aquel entonces eran esclavizadas. Por ejemplo, lo que se hizo durante mucho tiempo en Argentina -y se sigue haciendo-en los actos patrios escolares era caracterizar a los negros esclavizados pintando con corcho quemado los rostros.

Antiguo logo de Blancaflor.

Y añade: "Las personas se pintaban perpetuando estereotipos, con los labios grandes, mujeres tetonas y culonas. Es una practica homogenizadora, estigmatizante. Siempre las personas negras están en el lugar del tonto, del torpe, muy infantilizadas, en el lugar donde la hegemonía quiere que la persona negra esté", espetó.

En tanto, en relación al viejo logo de la mujer afro en el paquete celeste, el activista antirracista señaló: "la mujer negra en la cocina es todo un estereotipo de la esclavitud también".

Mujeres africanas esclavizadas durante la época colonial en Argentina. Fuente: (Diario de la Cultura)

En ese paquete de harina había resabios de la esclavitud. Era una practica racista, normalizadora y homogeneizadora, caricaturizante e infantilizante proveniente de la esclavitud, y eso es lo que no tiene que haber.

En tanto, el activista de Xango resaltó que el problema no es la utilización de personas negras en los logos o productos comerciales, sino más bien la caricaturización estigmatizante que se hace en torno a esa comunidad. "Esa no es una persona negra. Es una construcción estereotipada de lo que se piensa que es una persona negra desde el poder opresor y la hegemonía. Eso es lo que hay que atacar", especificó.

Y siguió: "Es muy importante que una nena negra no se vea ahí y piense que no puede tocar una vajilla, o que no puede ser, no sé, una abogada o otra cosa. Los lugares de representación son muy importantes para una comunidad invisibilizada por los medios, la historia, las instituciones".

Delgado fue uno de los impulsores de la primera materia de historia antirracista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la cual tuvo su inció este año.

Se trata de una cátedra sobre "la historia argentina sobre derecho, cultura, religión y realidades de las comunidades afro de y en argentina, diseñada por personas afroargentinas y dictada exclusivamente por personas negras que son activistas y también parte de la academia".