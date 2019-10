El dólar para la venta al público avanzó $1,66 para cerrar a $65 promedio y marcar un nuevo máximo, en una rueda en la que las intervenciones del Banco Central estuvieron presentes a través de subastas con el propósito de dar liquidez al mercado y contener el incremento en su cotización, en tanto en la semana subió $4,27.



En el total de las cuatro subastas que la entidad monetaria realizó durante la jornada, adjudicó US$ 220 millones. El nuevo máximo histórico en la cotización del dólar fue tanto en el segmento minorista como en el mayorista. En el mercado mayorista, la divisa ganó 55 centavos y finalizó a $60, mientras que en el balance semanal trepó $1,65.



El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $80,48, mientras que el dólar MEP cotiza a $76,20, lo que representó una suba de 4,9% y 4,1%, respectivamente.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó que la tasa de política monetaria cerrara sin modificaciones respecto del cierre de ayer al finalizar a 68,003% y en la semana retrocedió en forma marginal.



El total adjudicado fue de $129.702 millones sobre vencimientos por $231.170 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $101.468 millones. Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, indicó que la plaza tuvo una jornada "como nunca vista en años".



"La locura total; fue una semana de despedida de muchas cosas; una semana de las últimas cosas.; tuvimos ventas masivas del BCRA, una brecha llegando al 40% y un desarme histórico de leliqs por parte del BCRA", advirtió Mazza. Y agregó que los bancos, provincias y empresas hicieron fuertes desarmes de plazos fijos y dolarizaron.



"Fue una semana donde la paciencia se terminó. Los rumores fueron de todo tipo: desde feriados de cambio para el lunes, filtración de informes de que si gana Alberto Fernández cambiaremos la moneda en 2020, y que si gana Macri la Casa Blanca apoyaría una dolarización de la economía argentina", finalizó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 1.152 millones, mientras que se operaron US$ 60 millones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 588 millones, 19% menos que este jueves. Los plazos más cortos concentraron casi 80% de los negocios: Octubre y noviembre se operaron a $61,95 y $66,999, con una tasa de 197,71% y 118,27%.