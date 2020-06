Por Florencia Golender

No aumentó el combustible, no aumentaron los servicios energéticos, no aumentaron los alquileres, menos aumentaron los salarios de los trabajadores, pero los precios de los alimentos sí. La canasta básica que mide Consumidores Libres (CL) en los supermercados de la ciudad de Buenos Aires arrojó una suba de 5,42% durante el mes de mayo impulsada, principalmente, por los huevos, la cebolla, el aceite y la carne.

"El único motivo para los incrementos es la especulación, no hay ninguna razón para las remarcaciones que están aplicando a lo largo de la cadena de producción y distribución de los alimentos que llegan a las góndolas cada vez más caros", aseguró a Crónica el titular de CL, Héctor Polino.

De acuerdo con el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados porteños sobre el precio de 17 productos de la llamada "canasta básica de alimentos", el rubro Almacén fue el que más subió al arrojar 6,3% en el segundo mes de cuarentena obligatoria completa. Lo integran: huevos de color por docena que pasó de $132 a $170 (28%), aceite girasol de litro pasó de $150 $160 (6,6%), azúcar en paquete de un kilo pasó de $65 a $68 (4,6%), harina por kilo de $65 a $68 (4,6%), pan fresco por kilo de $120 a $122 (1,6%), yerba por kilo de $250 a $255 (2%) fideos de 500 gramos a $75 (sin variación) y arroz paquete de un kilo bajó de $80 a $78 (-2%).

EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMO QUE LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 17 PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 TUVIERON UN AUMENTO DEL 5.42% https://t.co/JU8JqsZyGt pic.twitter.com/srcq0dPnY3 — CONSUMIDORES LIBRES (@consumidoreslib) June 2, 2020

"Lo que ocurre con el segmento Almacén es que, al estar mucha gente en su casa, se cocina más, se hacen más postres, entonces hay más demanda de este rubro y se están aprovechando de eso al fijar precios", aseguró Polino y subrayó que "lo que está pasando con los huevos es un claro ejemplo, se consumieron 272 huevos por persona en 2019 y ahora ese promedio está en 300, hay mucha más demanda y, en vez de sostener los precios, los subieron entre 40 y 50% en dos meses (abril y mayo), cuando el mismo producto aumentó 38% en todo 2019".

Las frutas y verduras arrojaron un 5,33% de promedio, según el CL. En detalle, por kilo: la cebolla pasó de $50 a $59 (18%), papa negra $40 (sin variación), naranja de $70 a $68 (-2%), manzana $80 a $89 (3,7%) y el atado de acelga $60 (sin variación). La carne vacuna, en tanto, subió 4,8% en promedio. El informe registró, por kilo: bola de lomo pasó de $450 a $480 (6,6%), asado $370 a $390 (5,4%), paleta de $350 a $360 (2,8%), carne picada común de $270 a $280 (3,7%).

El experto en consumo explicó a este diario que "todos los costos de producción están congelados, los servicios públicos, los combustibles, hasta algunos están acordando alquileres más bajos por los efectos de la cuarentena. No hay paritarias ni aumentos fijos de sueldos. Entonces, no hay motivos para estos incrementos, hay que aplicar las leyes vigentes, como el Observatorio de Precios, para saber en qué eslabón de la cadena está la especulación", concluyó.