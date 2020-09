Centenares de personas disfrutaron de los parques y plazas de la ciudad bonaerense de La Plata, a pesar de las advertencias y las restricciones por la pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae).

Lo llamativo es que todo sucedió justo en la semana en que desde los equipos de salud de varios hospitales de la región le pidieron a los vecinos que en lo posible, "se queden en casa", debido al aumento de casos de Covid-19 y la problemática de la ocupación de camas.

En la mencionada localidad bonaerense sólo están permitidas las salidas de los más chicos, bajo un protocolo estricto y en un horario determinado, pero la situación se desmadró.

Así estaba la Plaza Malvinas de 19 y 51 en plena pandemia de coronavirus (Gentileza: El editor platense).

La postal se repitió en el Bosque, en Parque Alberti de 25 y 38, en Plaza Moreno, y en Plaza Güemes, de 19 y 38, y también en cada espacio verde de La Plata. Saliendo de la Ciudad, el parador "Néstor Kirchner" de Punta Lara lució a pleno, como en una jornada de verano.

Lo mismo sucedió en la Plaza Malvinas de 19 y 51, en donde la gente no sólo que se reunió, sino que no respetó la distancia social y muchos de los que acudieron, no se pusieron el barbijo.

Sin barbijo o con el barbijo bajo, sin cumplir la distancia social colmaron las plazas en plena pandemia de coronavirus. (Gentileza: El editor platense).

Otra cuestión que llamó la atención, cómo algunos vecinos estuvieron comiendo en la vereda, a pesar de las restricciones para atención al público con permanencia que rige sobre el rubro gastronómico, uno de los más golpeados desde el inicio de la pandemia.