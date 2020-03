Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Tomando las precauciones correspondientes, la organización La Plata Solidaria planificó y puso en marcha un admirable proyecto, el cual consiste en ayudar a personas de más de 60 años. La colaboración principalmente se basa en realizar los mandados diarios mientras los abuelos cumplen con la cuarentena establecida por el decreto presidencial. En este sentido, Pablo Pérez, representante de la mencionada entidad benéfica, señaló a Crónica: "Por día tratamos de ayudar a más de diez adultos mayores. Les hacemos las compras diarias, en algunos casos las costeamos nosotros, y se las dejamos en la puerta". Una metodología original y conmovedora que en primera instancia implicó el último jueves un recorrido por muchas localidades platenses, a bordo de un vehículo y con un megáfono para comunicarles a los destinatarios de esta propuesta que no están solos.

Al respecto, "hay que agradecerles a los vecinos que nos dijeron que ellos se encargaban de colaborar con los abuelos en sus zonas", reveló Pérez. No obstante, la iniciativa no sólo se reduce a hacer las compras, sino que también abarca una faceta esencial: la contención de nuestros mayores. "Ayer me llamó un hombre y estuvimos hablando un montón; claro, necesitaba dialogar con alguien. Me contó historias suyas de hace décadas y eso es fundamental, por eso estamos pensando hacer algo en ese aspecto, estar en contacto con ellos, aunque sea a través de un teléfono. Hablar con los abuelos es una cura para ellos".

Al mismo tiempo, los miembros de La Plata Solidaria se hacen presentes en los barrios platenses, tomando las medidas de prevención pertinentes, para entregar mercaderías en seis merenderos. En referencia a ello, Pablo reconoció que "la verdad que está muy complicado transportar alimentos, porque en los barrios más humildes no tienen muy en claro el peligro que implica el coronavirus, no tienen mucha información, y eso influye en los recaudos. Afortunadamente, la cosa no arrancó por ahí". Por lo tanto, el voluntario remarcó que "llevamos lo que podemos, con las precauciones, del caso y la preocupación pero asumimos esta misión y aportamos nuestro granito de arena".

.

En este tipo de establecimientos comunitarios en los que miles de niños y sus familiares reciben el único plato de comida diario se desarrollan realidades extremas y escalofriantes, marcadas por el trabajo informal que golpea aún más los flacos bolsillos de los padres de esos chicos que concurren a merenderos y comedores. En este aspecto, Pérez dejó en claro que "la situación es muy complicada, porque además a muchos de estos lugares solidarios no llega la mercadería".

Por su parte, Graciela Cordero, fundadora del comedor El Rinconcito del Padre Varela, forma parte de un grupo de mujeres de Luján que planificaron una acción particular y destacable. En sus casas cada una de ellas prepara diferentes menúes para luego distribuirlos con aquellas familias cuyos ingresos se han reducido a nada en tiempos de cuarentena. Al respecto, Graciela detalló que "somos un grupo de mujeres que preparamos comida para gente que con esta licencia se han quedado sin ingreso, como mucamas, albañiles, y tratamos de juntarles comida a quienes no tienen para comer".