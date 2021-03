Por Francisco Nutti

@FranNutti

Las enfermeras nunca se rindieron ante el temor de lo desconocido. En el Día Internacional de la Mujer, Crónica dialogó con una de ellas, quien manifestó su pasión por la profesión y lo que significa trabajar como personal de salud.

Todos los días y desde hace 17 años, Marcela Lavalle concurre a la Unidad Coronaria del Hospital Argerich, donde cumple sus tareas como enfermera. "Elegí esta carrera por una cuestión de servicio a la ciudadanía. En mi época no se usaba lo de ser profesional. Se elegía por una cuestión de empatía. Pero después, al transcurrir el tiempo, aprendí mucho de la actividad y ahí empecé a disfrutar el trabajo como un arte", señaló a este medio.

Comenzó a trabajar como enfermera hace 17 años.

El cumplimiento de los protocolos sanitarios y los cuidados personales ya forman parte de su rutina. Además, al igual que sus colegas, los regresos a casa están plagados de protocolos. "La pandemia me cambió por completo, al igual que el manejo de mi hogar. Yo vivo con mis dos hijos que son menores, mis padres son de riesgo, y siempre tuve mucho cuidado para todo. Era cambiarme el uniforme, meterlo en una bolsa, llegar y bañarme. La rutina se alteró", dijo.

Según su relato, el trabajo se hizo más peligroso. "Me desempeño en una terapia coronaria, estamos acostumbrados a las infecciones, a todo lo que tiene que ver con el manejo de pacientes infectados. Pero nunca habíamos tenido nada similar, salvo la gripe H1N1 del 2009, aunque no era ni parecida a esto que vivimos", continuó la profesional.

.

Asimismo, detalló que "los primeros meses fueron caóticos. Tuvimos que aprender los nuevos protocolos, todas las semanas llegaban datos e investigaciones. Teníamos que leer, implementar, memorizar y conseguir nuestros propios materiales porque los equipos del personal cambiaban constantemente. Realmente fue durísimo", remarcó. En tanto, destacó: "Lo más difícil fue ver caer a nuestros compañeros, que fallecieron, que se enfermaron, que perdieron a sus padres o que aún siguen enfermos o con secuelas. En los primeros meses, el personal de salud caía como pajaritos. Lo vivíamos con muchísimo miedo".

Para ella "lo que más cambió en mi vida fue el no relajar nunca, el vivir estresada porque teníamos temor de contagiar al resto, no ver a mis hijos, salir al hospital a trabajar sin saber si volvíamos o quedábamos internados. Si nos aislaban por contacto estrecho, si teníamos un paciente infectado y no podíamos volver a casa. Esa fue la gran modificación de mi vida, el haber perdido todas las seguridades y las rutinas".

.

Según datos oficiales del año pasado del Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA), que depende del Ministerio de Salud de la Nación, más de 179.000 enfermeras y enfermeros matriculados trabajan en el país; de ese total, menos de 20.000 tienen una licenciatura, más de 73.000 son técnicos y cerca de 86.000, ejercen como auxiliares.

El desgaste del personal sanitario es evidente. "El equipo de salud está haciendo un esfuerzo descomunal, estamos trabajando contra algo desconocido que fuimos conociendo a medida que atravesamos la pandemia. Laburamos en condiciones durísimas, muchas horas, poco personal y un virus del que se conoce muy poco. La pandemia barrió con todo el personal y no estábamos preparados", explicó Lavalle, quien resaltó: "Optamos por esta profesión como un acto de amor. Pero el cansancio que tenemos es porque en un momento fuimos aplaudidos, luego temidos, también vapuleados y muchas veces olvidados. A su vez, nos afectó en lo anímico, y eso hace que cada día pensemos en cuándo se terminará esto".