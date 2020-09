Por Ana Breccia

Con su bicicleta, traje aislante y un pequeño botiquín, Ramón Pereyra, enfermero del Hospital de San Roque, en la provincia de Corrientes, recorre diariamente las casas de su localidad detectando nuevos casos o asistiendo a infectados de coronavirus. Ahora los vecinos, lo reconocieron con carteles y aplausos desde las veredas de sus hogares.

En diálogo con cronica.com.ar, Ramón contó que encontró su vocación de grande: "Tengo 54 y comencé a estudiar a los 40. Estudié enfermería porque me gusta el contacto y estar con la gente", indicó.

El enfermo acompaña emocionalmente a sus pacientes.

Desde que comenzó la pandemia por coronavirus, "estamos trabajando muy duro en el hospital local", en las calles "empezamos desde un principio con los controles de temperatura a personas que ingresaban a la localidad", recordó. En la ciudad de San Roque, hay en total 112 casos positivos.

Pereyra se dedica a "los controles diarios, si hay personas con síntomas y que los diagnosticados no se compliquen". Además, brinda acompañamiento para que no se sientan solos: "La primera vez los encontrás muy mal, con miedo y asustados, con bronca porque no saben como se contagian. Por eso les empiezo a hablar, animarlos, explicarles cuáles son los sintomas, y qué complicaciones pueden tener".

Todos los días le llegan dibujos de la gente que festeja su trabajo.

Pero el trabajo de Ramón no termina cuando estaciona la bicicleta en su casa: "Luego estoy en comunicación telefónica todo el día con mis pacientes para saber de su evolución o cualquier otra cosa que necesiten". La idea de movilizarse sobre las dos ruedas es "para preservar la privacidad de los pacientes" ya que "pueden asustar tantos vehículos y ambulancias en la puerta de los vecinos", aclaró.

Ya son más de seis meses de lucha contra esta enfermedad y nuestros trabajadores siguen firmes dando pelea, aunque según indicó Ramón, ya "un poco cansados": "Todavía estamos bien, pero desde marzo que venimos trabajando con personal reducido. Gente de administración y otros servicios están colaborando con los hisopados. La estamos pelando, un poco cansados, pero peleando".

Los vecinos sorprendieron a Ramón con sus pancartas.

La situación de ahora es un poco más alentadora que hace unas semanas atrás, "la gente entendió que tiene que quedarse en su casa y se finalmente se detuvo. En un principio nuestra ciudad estaba relajada y hacían reuniones y cumpleaños", recordó. Ramón recomienda seguir cuidándose: "Usen barbijos, higienensé las manos y quedate en casa".

Los vecinos no dejan de agradecer y reconocer el trabajo arduo del enfermero: "Todos los días me mandan fotos y dibujos. Siempre me están agradeciendo y compartiendo mensajes en las redes. Hoy me mandaron un dibujo de mi arriba de mi bicicleta", cerró emocionado".