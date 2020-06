Por Matías Resano

Un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Moreno se encuentra varado en un pueblo de Brasil desde que empezó el aislamiento e implora regresar a su vivienda. Él es paciente de riesgo en tiempos de pandemia, por una patología respiratoria y otra cardíaca, por las cuales el retorno a su domicilio reviste urgencia, dado que en el país limítrofe no cuenta con su medicación.

Por lo tanto, a su familia no le quedó otra alternativa que acudir a las autoridades. El 22 de febrero pasado Carlos arribó a Chuí, Brasil, por invitación de un amigo que reside allí. La intención del hombre, de 64 años, era disfrutar unos días con amigos, en un bello paisaje. No obstante, durante su estadía, uno de sus acompañantes debió viajar de urgencia a nuestro país, pero prometió regresar a buscarlo.

Sin embargo, cuando intentó cruzar nuevamente a territorio brasileño, las autoridades cerraron la frontera debido al avance de la pandemia y al aislamiento obligatorio, por lo que Carlos se encuentra varado desde entonces. En su caso, el impedimento de retornar pone en riesgo su estado de salud, debido a sus patologías.

Por todo ello, el hombre requiere de una medicación que no recibe en Chuí, además perdió los controles médicos a los que debía someterse.

La familia, desesperada

Frente a esta situación crítica, Yesica, su hija, le contó a Crónica que su papá "está más o menos, porque sin su medicamento empeora , y no se alimenta bien porque no tiene plata". "Ahora hace trabajos de albañilería y de electricidad", contó. Ante semejante odisea, el vecino de la localidad bonaerense de Moreno "está desesperado por volver". "Me pide que lo ayude y no sé cómo hacer. Eso me pone muy mal", detalló su hija, quien pide ayuda de manera desesperada a las autoridades correspondientes.