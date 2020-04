Por Florencia Guerrero

Una joven denunció a su ex novio por ingresar en la madrugada del lunes a su vivienda del barrio Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia, y golpearla salvajemente. "Ella es mi hermana, hoy a la madrugada su ex novio entró por su ventana y la dejo así, también le robó el celular. Más de una vez le pegó y no deja de amenazarla. Por favor, queremos que se haga justicia", escribió ayer en sus redes sociales Sofía sobre el estado de su hermana, Melanie, agredida durante la cuarentena.

Horas después, la joven habló con Crónica: "Vivimos con mi abuela, mi hermana escuchó un ruido en el techo y se asomó, entonces lo vio entrando por la ventana. Entró directamente a pegarle, estaba como alcoholizado, la insultaba todo el tiempo". En la denuncia, realizada en la Comisaría de la Mujer Zona Norte, de Comodoro Rivadavia, la joven apuntó a su ex, Agustín de 19 años. "Me separé de él hace dos meses porque siempre fue violento, física y psicológicamente".

Según el relato, a la vez que la agredía en su habitación, la amenazaba: "Mientras me golpeaba me decía que iba a matar a todas, que tenía un cuchillo y no le importaba nada". "Mi hermana lo denunció tres veces ya -explicó Sofía a este diario-, dos veces estando de novia, y aunque le pusieron dos perimetrales, él las rompía para seguir con las agresiones; de hecho, recién pasó por el frente de mi casa y miró hacia el interior amenazante y sin problemas".

El temor de las jóvenes radica, además, en que viven solas con su abuela y temen que Agustín intente volver a agredirlas. "Mi abuela está muy asustada, encima la policía dice que hasta que no le llegue la orden de restricción a su casa no pueden impedir que pase por acá", concluyó Sofía. La orden todavía no fue entregada al denunciado.