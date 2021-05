Se llama Menhaz Menhaz Zaman Zaman , tiene 24 años y era considerado por su familia como "el hijo de oro". Pero en el 2019 decidió acabar brutalmente con la vida de sus seres queridos y ahora lo sentenciaron a 40 años de prisión sin libertad condicional.

Los Zaman emigrado en el 2015 desde Bangladesh hacia Toronto con el objetivo de obtener un mejor pasar económico. Zaman emigrado en el 2015 desde Bangladesh hacia Toronto con el objetivo de obtener un mejor pasar económico. Mientras sus padres trabajaban, él decía que estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad de York. Sin embargo, la realidad es que el joven no había asistido a la facultad y cada vez que salía de su casa era para ir a jugar videojuegos a un centro comercial cercano oa un gimnasio.

.

Pero los años pasaron y la mentira iba a llegar a su fin cuando el matrimonio viese que no se graduaba. Por eso, el día antes de su "recibida" , Menhaz planeó deshacerse de ellos de la manera más atroz y el 27 de julio de 2019 los asesinó uno por uno en su casa en Markham. Menhaz planeó deshacerse de ellos de la manera más atroz y el 27 de julio de 2019 los asesinó uno por uno en su casa en Markham.

Los golpeó y los degolló

Según confesó en la corte, primero mató a su madre Momtaz Begum Momtaz Begum , de 50 años. La golpeó con una barra y la degolló con un cuchillo de cocina. Después hizo lo mismo con su abuela Firoza Begum Firoza Begum , quien tenía 70 años.

Al terminar se puso a jugar a los videojuegos hasta que llegó su hermana Malesa Malesa , de 21 años a quien asesinó de la misma forma apenas atravesó la puerta. El último fue su padre, Moniruz Moniruz Zaman Zaman , quien era taxista y arribó a la vivienda a la medianoche.

Su abuela, su mamá, su hermana y su papá, las víctimas de la masacre cometida por Zaman (gentileza CBC) Zaman (gentileza CBC)

En vez de huir, se sentó a jugar videojuegos una vez más e incluso les dijo a sus amigos: "A cabo de a toda mi familia ". Ellos no le creyeron así que les enviaron macabras fotos en las que se veían los cuerpos e incluso una selfie con un cuchillo lleno de sangre. selfie con un cuchillo lleno de sangre.

Uno de estos chicos, que vivía en Minessota, alertó a la policía de Toronto, y los oficiales llegaron hasta el lugar del crimen tras rastrear la dirección IP del jugador. Al llegar la policía, Zaman les contó a los oficiales sobre los cuerpos. Minessota, alertó a la policía de Toronto, y los oficiales llegaron hasta el lugar del crimen tras rastrear la dirección IP del jugador. Al llegar la policía, Zaman les contó a los oficiales sobre los cuerpos.

El juicio

Finalmente, fue condenado a 40 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. " Palabras como brutal, cruel, frío e insensible no comienzan a transmitir la enormidad de su violencia. Es difícil imaginar una forma más horrible de quitar una vida humana que degollar a la víctima. El Sr. Zaman lo hizo no solo una vez, sino cuatro veces por separado en un lapso de horas Zaman lo hizo no solo una vez, sino cuatro veces por separado en un lapso de horas ", manifestó la jueza Michelle Fuerst mientras pronunciaba la sentencia desde un tribunal de Newmarket, Ontario, en una audiencia transmitida por Zoom. jueza MichelleFuerstNewmarket, Ontario, en una audiencia transmitida por Zoom.

" La traición a la confianza involucrada en estos crímenes es enorme. El Sr. Zaman ejecutó a cuatro miembros de la familia desprevenidos en su propia casa. Es desafiante entender que mientras su madre y su abuela yacían arriba en su propia sangre, el Sr. Zaman jugaba videojuegos y tomaba una siesta para pasar el tiempo, aparentemente tranquilo mientras esperaba a su hermana ya su padre de la misma manera Zaman ejecutó a cuatro miembros de la familia desprevenidos en su propia casa. Es desafiante entender que Zaman jugaba videojuegos y tomaba una siesta para pasar el tiempo, ", agregó la magistrada.

.

Si bien se declaró culpable de todos los crímenes e incluso relató todo lo que sucedió aquel trágico día, intentó conseguir el perdón. En una audiencia llevada a cabo hace una semana, se disculpó con cualquiera a quien hubiera podido "impactar negativamente " con los asesinatos.