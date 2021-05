Seis días pasaron desde que vieron por última vez a Agostina Salvatierra, una joven de 24 años con retraso madurativo que salió de su casa en el barrio porteño de Palermo y no regresó. La intensa búsqueda arrojó que el botón antipánico que llevaba la joven se activó en la ciudad bonaerense de Moreno, donde fue localizada esta mañana por la policía, confirmaron fuentes policales a cronica.com.ar.

Agostina fue localizada esta mañana en Moreno.

Todo comenzó cuando Salvatierra salió de su casa cerca de las 18 del viernes 7 de mayo "a caminar como cualquier otra persona", dijo su hermano Facundo a cronica.com.ar antes del hallazgo de la joven.

De acuerdo al familiar, en la mañana del viernes 7 que desapareció, Agostina le había dicho a su mamá que no quería caminar más por Avenida Santa Fe, ya que se le apareció una mujer sospechosa. "Ella caminó por última vez con mi mamá por Avenida Santa Fe, desde Araóz hasta Billinghurst, mientras miraban vidrieras y según contó mi madre, mi hermana vio a una mujer. Cuando volvieron a casa, le dijo que no quería pasar más por ahí", detalló.

Las sospechas de la familia antes del hallazgo de la joven es que esa misteriosa mujer era parte de un grupo de personas en situación de calle que frecuentaba a una indigente que fue hallada asesinada a golpes en la vía pública bajo varias frazadas el mes pasado. En esa causa por femicidio había declarado su hermana como testigo, aseguró Facundo.

Al ser consultados por este medio, voceros de la pesquisa prefirieron no brindar detalles sobre esa causa por femicidio.

La búsqueda de Agostina llevó a la policía a realizar diligencias en Avenida Santa Fe al 4100 y en la zona aledaña al Shopping Alto Palermo, con "resultados negativos", informaron fuentes policiales a este medio.

"La policía le informó a mi mamá que el botón antipánico de mi hermana se activó en Morón y que ahora está apagado sin batería. Ella no sabe llegar sola, no sabe viajar. No tiene documento, tarjeta SUBE, no tiene celular propio, no tiene llaves de casa. Salió a dar una vuelta y no volvió más", indicó Facundo unas horas antes de encontrar a su hermana.

Las fuentes consultadas explicaron que la joven tiene un botón antipánico tras sufrir un ataque sexual y que el último registro del dispositivo fue detectado en la localidad bonaerense de Moreno, donde la chica fue localizada este jueves.

Agregaron que la denuncia está radicada desde en la Comisaría Comunal 14A e interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo de Daniel Togni.

Por M.B.