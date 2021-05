La adolescente de 17 años, jugadora de la cuarta división de Futsal de Boca Juniors, que estaba desaparecida desde el mediodía de este sábado, llegó esta mañana a la vivienda que comparte con sus padres en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes. "Ella está bien, aparentemente no tiene nada físico. Es una alegría inmensa", confirmó Andrea, madre de la chica, a Crónica HD.

Brenda Alfonso tiene 17 años y estuvo 24 horas desaparecida (Twitter).

Se trata de Brenda Alfonso, quien fue denunciada como desaparecida en la tarde de este sábado cuando salió de su casa y no regresó. Durante la búsqueda, su celular fue rastreado e indicaba que había pasado por Avellaneda.

La preocupación por ubicarla aumentó al conocerse que la adolescente había publicado una historia en Instagram con un mensaje que dice “ayuda”.

En diálogo con Crónica HD, Andrea, madre de la chica, confirmó esta mañana que Brenda había llegado a su casa, que "estaba bien, aparentemente no tiene nada físico", aunque aseguró que iba a llevarla a un centro de salud para que un médico pueda revisarla.

"Fue una sorpresa. Es una alegría inmensa", aseguró la mujer, que viralizó la búsqueda en redes sociales. "Le pregunté dónde estaba y me dijo que estuvo ayer toda la tarde caminando bajo la lluvia y después a la noche, se fue a dormir a la casa de una amiga. No le hice muchas preguntas porque no la quiero atosigar", contó.

.

Al ser consultada sobre el mensaje que dejó su hija para pedir ayuda en redes sociales, Andrea expresó que le "sorprendió" y agregó: "No sabía de qué manera ayudarla ni a qué se refería. Me preocupó muchisímo".

"Voy a ir a la comisaría y seguro de ahí la van a mandar a hacer algún chequeo. Estaba nerviosa cuando llegó. Ahora está un poco más tranquila", concluyó.

.