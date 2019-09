Cualquier persona que presencie una cirugía de trasplante de córnea se sorprendería, porque literalmente se “sutura” la córnea donada al ojo del paciente. Leonardo Ferlini, el cirujano que realiza las operaciones gratuitas en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo de Berazategui, se siente gratificado por trabajar dentro de un Municipio que "le brinda a su gente la chance de recuperar la visión y tener una vida mejor”.

Es que Ferlini viene realizando estas operaciones desde que abrió la institución en 2008 y en donde ya más de 30 vecinos del distrito recuperaron la visión gracias a este servicio gratuito. Entonces, explica el procedimiento que realizan: "Lo que hacemos se llama 'trepanación', que es una pequeña apertura, sacamos una parte de la córnea, que es el lente que está adelante en el ojo, y la sustituimos con la del donante. Entonces, eso se sutura, se dan más o menos 16 puntos y luego, es esperar el resultado, que a medida que pasan los días, provoca la recuperación de la vista".

Este transplante llamado “penetrante”, dura entre 30 y 40 minutos. Esta vez, se lo realizaron a Owen Morales de 21 años, que es un paciente con esta dolencia en un estadío avanzado. Luego de la operación, el médico cirujano explicó: "En estos casos se hacen varios controles y después, entre los 6 meses o el año, cuando las córneas se adhieran bien, se les saca los puntos. Es un pos operatorio prolongado, pero a partir de la semana el paciente ya empieza a definir cosas. Muchos que no veían absolutamente nada, a los tres días, ya se pueden manejar mucho mejor y hacer ciertas cosas que antes no podían".

Y también agregó: "Es gratificante poder brindarle la posibilidad de devolverle la vista a los pacientes con una afección tan severa; que el Municipio les pueda dar esta chance y una vida mejor".

Al día siguiente de la operación, Owen fue al control de rutina, pero como estaba molesto por la operación no pudo hablar sobre la intervención. La que sí lo hizo fue su abuela, Teresa Yapura: "Me emociona cómo operaron a mi nieto de la córnea. Hace 42 años que vivo en Berazategui, y cuando recuerdo lo que éramos y veo lo que somos, no tengo más que orgullo y palabras de agradecimiento".

También, el padre del paciente, Eduardo Morales, dijo: "Un trasplante de córnea no es económico ni una tarea fácil de realizar pero aquí nos dieron respuestas y mi hijo dentro de poco va a recuperar la vista. Me cuesta hablar pero no tengo más que palabras de agradecimiento para el intendente, Patricio Mussi, y para todo el equipo del San Camilo".