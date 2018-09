El dólar bajó por segunda jornada consecutiva y cerró a $38,97 para la venta, después de perder $1,15 en una jornada volátil marcada por un incremento en la oferta de divisas.



De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central, la moneda norteamericana finalizó a $37,25 para la punta compradora y a $38,99 para la vendedora.



El miércoles, la divisa había retrocedido a $40,12 luego de que la entidad que dirige Luis Caputo vendiera u$s 195 millones de las reservas para contener su precio.



El martes, en tanto, el Central había intervenido con u$s 261 millones, mientras que el lunes había vendido u$s 301 millones. Todo esto, sumado a la estrategia del Gobierno para desarmar los Lebac que, por el momento, habría logrado un freno en la suba de la divisa.

A diferencia de lo que pasó entre el lunes y el miércoles, no hubo intervención de la entidad monetaria en el mercado de cambios, ni a contado, ni en futuro.