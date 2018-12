El dólar bajó un 0,08% y cerró en $ 39,18, según el precio promedio del mercado. En el mercado mayorista la divisa norteamericana terminó en $ 38,26, sin ofrecer cambios en relación a la rueda del pasado lunes.



Para el analista financiero Gustavo Quintana, la jornada de este martes “tuvo un desarrollo tranquilo y con menor fluctuación, en la que el dólar mayorista se mantuvo en el mismo nivel alcanzado el lunes”.



Y detalló que esto se debió por “el relativo equilibrio de fuerzas que se mantuvo durante todo el transcurso de la sesión, justificando la menor fluctuación exhibida”.



El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los US$ 559,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 10 millones.



Por su parte, en el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 919 millones, de los cuales más del 55 % se pactó entre diciembre y enero, con precios finales a $ 38,91 y $ 40,80, respectivamente. Los futuros operaron prácticamente sin cambios.