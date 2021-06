El día que muchos hinchas de Boca temían por fin llegó: Carlos Tevez anunció que deja de jugar en el club de la Ribera. "El club me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso”, admitió el Apache en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón Filiberto de La Bombonera.

Aquí, algunas frases de Carlitos:

" Boca te lleva a dar lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo. La verdad es que ni siquiera tuve tiempo para hacer el duelo por mi padre".

"Estoy bien. Estoy feliz con la decisión que tomo. Siento que es la mejor. Boca es mi vida, por eso es que no puedo fallar y si mentalmente no estoy al 100% doy un paso al costado como lo estoy haciendo".

"Me quedo con la última imagen con la gente, con la última ovación a Maradona en una cancha, saliendo campeón, con mi viejo en la cancha. No hay nada más lindo y no necesito más nada para ser feliz".

.

"Necesito estar con mi mamá. Necesito ser hijo. Hace 3 meses se me fue mi papá. No sé qué voy a hacer. Solo quiere ser padre, marido, hermano. Eso es lo único que tengo claro".

"Pueblo Xeneize, gracias, mi sangre no es roja, será siempre azul y amarillo".

“Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá; mis hermanos, mi mujer, mis hijos, son de Boca. No puedo mentirles. Mi decisión es pura y exclusivamente mía”.

“No es una despedida es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize, no ya como jugador, sino como el ‘Carlitos’ de la gente".

Tevez tuvo tres ciclos con la camiseta azul y oro: de 2001 a 2004; 2015-2016; y desde 2018 hasta el presente. También jugó en Corinthians de Brasil; Manchester United, de Inglaterra; y Juventus, de Italia, entre otras entidades.

El delantero hizo su anuncio en compañía del presidente de la institución, Jorge Amor Ameal. Se especula que podría seguir en Boca en otro rol, aunque todavía no se sabe si Tevez preferirá seguir jugando en otro club.