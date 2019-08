En momentos de turbulencias económicas e incertidumbre política, el escritor venezolano Gustavo Beltrán arribó a Buenos Aires con "la receta" para vivir en forma plena y romper las barreras mentales que obstaculizan alcanzar el éxito.

"Argentina está viviendo un momento clave para que la gente escuche un mensaje de que sí podemos cambiar y tomarnos las cosas de otra manera a como lo hacemos normalmente", explicó a Crónica el autor de "Cambias o cambias", quien vive desde hace 18 años en Ciudad de México y residió durante 9 meses el año pasado en Buenos Aires.

En una conferencia que realizará desde las 19 el próximo lunes 19 de agosto en el Teatro Regina, en la capital porteña, propone siete pasos para pasar al siguiente nivel en el desarrollo personal y profesional.

Para ello, invitó a reflexionar sobre los dos círculos que rigen la vida de las personas: uno llamado de "influencia" y otro de "preocupación", el cual contiene "todos los factores externos que ocurren con el Gobierno, el sistema y las leyes" pero que "el ciudadano no puede controlar". El de influencia, en tanto, son todas aquellas acciones que las personas pueden controlar, como "respirar, meditar y sonreír", ilustró el autor.

"Nada logramos con tirarnos al piso y con preocuparnos de algo que nosotros no podemos controlar. Tampoco vale quejarse"

El problema es cuando el círculo de la preocupación "hace más pequeño" y oprime el de la influencia; y en ese sentido, destacó Beltrán, que es importante ponerse en acción para trabajar en los proyectos y metas que harán al círculo de la influencia "cada vez más grande".

"Nada logramos con tirarnos al piso y con preocuparnos de algo que no podemos controlar. Tampoco vale quejarse. Le digo a la gente que el país está díficil y la economía está díficil pero ¿qué hacen para salir de sus crisis? Hay personas que saldrán victoriosas de sus crisis y todo depende de la actitud, porque lo que hagas en esta vida es tu decisión", enfatizó.

Beltrán brindó conferencias en distintos paises con su filosofía de vida.

Uno de los primeros pasos para alcanzar la plenitud es hacer "consciente" la necesidad de un cambio en la vida. "Allí comienza a ocurrir la 'magia', porque no hay milagro, sólo comenzar con pequeñas acciones día por día", explicó Beltrán.

El siguiente es identificar los principales cuatro miedos que tienen todas las personas: temor al fracaso, la soledad, la muerte y el cambio. Con ellos, el autor propone "aceptarlos" como "situaciones que ocurrirán irremediablemente en la vida", por lo que la mente comienza a "reconocerlos y quitarle el valor al miedo".

"Contrarrestar ese valor permitirá tomar nuevas acciones y romper con las barreras mentales, lo que hará que empecemos con un ciclo de cambio para identificar cuáles serán las nuevas conductas que vas a adoptar para obtener resultados diferentes", sumó el escritor.

Las acciones diarias serán propuestas por Beltrán durante su conferencia y constituyen un plan de 90 días, que garantizará que "algo cambiará" en las vidas de las personas que lo implementen. "En caso de no cambiar, nada pasará en tu vida y no podés llegar al próximo nivel", señaló.

"La mayoría de las veces nos proponemos metas asociadas a la felicidad como 'cuando tenga este auto, voy a ser feliz' o 'cuando pueda viajar a Japón, voy a ser feliz', entonces eso te frustra porque ¿qué pasa si no pueden comprar ese auto o hacer ese viaje? ¿nunca vas a ser pleno en el camino?", interpeló Beltrán.

En ese sentido, el autor invita a "hacer acciones pequeñas a diario" y "hablar de plenitud". "Cuando me levanto en la mañana, respiro, me estiro y no me duele nada, esas son razones para ser feliz. Muchas veces lo olvidamos o pasa desapercibido", consideró el autor y concluyó: "a la vida hay que vivirla hoy, mañana no estamos seguros de nada".