Avellaneda no sale del estupor por el caso del Jardín Maternal Jesús Niño de esa localidad bonaerense, en donde tres maestras están acusadas de maltratar a los niños y bebés que asistían. Tras conocerse el caso que Crónica expuso en exclusiva el sábado pasado, los padres aun no tuvieron respuestas y por eso este miércoles se autoconvocaron en la puerta del instituto para dar explicaciones.

Las tres maestras acusadas de maltratar a los bebés.

Más allá de las cinco horas "terroríficas" como calificó Oscar, uno de los padres del instituto, se conocieron otros detalles escabrosos como que a los chicos les hacían comer su propio vómito y que les tiraban comida en el pelo si lloraban. "Mi nieta bajó de peso: tuvo dos meses con diarrea y vómitos y no quería comer porque le pegaban en el jardín para que lo hiciera. Le llenaban el pelo de comida, un horror" dijo Norma, abuela de una de las nenas agredidas.

Según comentaron los padres presentes, desde el jueves que se conocieron los audios aun "no dieron explicaciones". "Los padres esperábamos un llamado para tranquilizarnos, pero en lugar de eso me llamaron para pedir explicaciones, cuando difundí los audios. Con Cecilia no hablé más" dice Zulma, madre de una beba de tres meses a la cual en el audio, se escucha cómo le gritan porque se saca las zapatillas.

Cecilia Martínez es la maestra que se escucha en el audio y que, junto a Susana Salomón y Romina Díaz, fueron separadas de su cargo. A su vez, la mujer admitió haber tenido "una charla con el obispo, pero él no quiere cerrar el jardín, nosotros sí. Yo personalmente, el viernes no la mandé y este miércoles ya empezó la adaptación en otro jardín. Yo tengo que trabajar".

El colegio no abrió esta semana y se estima que lo hará recién el lunes próximo, aunque Zulma dijo que el jueves "estuvieron sacando cajas con cosas hasta las 21.30. No sabemos qué va a pasar".