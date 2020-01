Unos jóvenes oriundos de Salta fueron a andar en bicicleta en medio de los cerros de Rosario de la Frontera, ubicados en la mencionada provincia, y cuando frenaron para descansar algo escalofriante ocurrió: se encontraron a "la llorona".

La presencia de los llantos desgarradores hizo que los hombres quedaran realmente asustados. Por este motivo, dieron por concluído su recorrido y volvieron a sus respectivas viviendas.

"Estábamos tomando un descanso para continuar el trayecto, cuando de repente un grito extraño como de criatura herida, o mujer en pena, nos asustó, por lo que decidimos volver a casa", relataron los chicos.

Y luego agregaron: "De los nervios nos perdimos en el monte, esta entidad no paraba de gritar y seguirnos. No fue un animal, estamos seguros. ¡Algo malo nos quiso espantar! Anteriormente habíamos escuchado historias parecidas, de una supuesta mujer que aparecía llorando en esos lugares, pero no creíamos. Sabemos que esa zona encierra muchos misterios paranormales y no es conveniente volver de noche".