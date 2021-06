El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires ( UBA), Guillermo Cabrera, presentó su renuncia luego de que se cumplieran los tres meses de licencia que se había tomado tras ser denunciado por un supuesto abuso sexual.



“La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ratifica por esta vía su compromiso y estricto cumplimiento de todas las acciones previstas en el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” de la Universidad de Buenos Aires que sucedan dentro del ámbito de la Universidad o fuera”, concluyó el comunicado del Consejo Directivo, que aceptó la renuncia de Cabrera en la sesión del pasado 24 de junio.

Recordemos que Cabrera había pedido licencia en marzo de este año luego de que una empleada, que realizaba tareas cercanas al decano, presentara una denuncia por supuesto abuso sexual en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 61.

"Me despido de ustedes con enorme tristeza e impotencia pero con la seguridad de que la justicia, más temprano que tarde, pondrá las cosas en su lugar, y continuaré a disposición de la FADU, nuestra casa, mi casa, desde el lugar donde me toque colaborar", escribió en su carta de renuncia.

En su reemplazo, el consejo aprobó la designación del hasta ahora vicedecano Carlos Venancio, hasta que se cumpla el mandato de quien deja el cargo.

La mujer que presentó la denuncia afirmó que "se fueron presentando distintas situaciones de acoso laboral y hostigamiento constante, basadas en una relación desigual de poder y abuso de autoridad”.



A partir de noviembre del 2018 y hasta fines del 2019 “tuvieron lugar hechos de abuso sexual que, en aquel momento, no reconocí como tales. Algunas de las situaciones más abusivas que padecí durante ese período se llevaban a cabo en mi propio lugar de trabajo”, agregó.

Por su parte, Cabrera no pensaba quedarse callado y redacto su carta de renuncia. "Todos me conocen. La gran mayoría desde hace mucho tiempo. El 23 de marzo, ante una grave denuncia, solicité licencia al CD y me puse inmediata y confiadamente a disposición de la Justicia, para demostrar mi inocencia sin lugar a dudas. Ante esta situación, algunos oportunistas –tristemente viejos compañeros de ruta política y académica– están intentando sacar dudoso rédito político de la situación", expresó el exdecano.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires ( UBA).

"El proceso de mi defensa continúa avanzando y continúo confiando plenamente en la justicia", señaló Cabrera y advirtió que "estamos en las puertas de un período eleccionario y ya se identifican quienes carecen de códigos e intentan contaminar ese proceso a partir de mi situación personal", añadió Cabrera.

Al parecer esta renuncia permitió conocer algunas internas dentro de la facultad. Rosa Aboy, La directora de la maestría en Estudios Urbanos y consejera directiva por el claustro de Profesores en la Facultad de Arquitectura, afirmó que esto no hace más que evidenciar la crisis institucional que atraviesa la FADU.

.

"De acuerdo al estatuto universitario quien asumió en su reemplazo es el vicedecano, pero eso no representa un cambio significativo en un gobierno que ganó elecciones en 2017 a través de un frente integrado por diversas agrupaciones pero en lugar de construir consensos llega a las elecciones de claustros que serán en Octubre 2021 con un Consejo Directivo y un gabinete de funcionarios partidos”, enfatizó.

Además aprovechó para castigar a la administración anterior por su gestión durante el 2020. “El propio Consejo Directivo (máximo órgano de gobierno) "fue convocado en solo 4 ocasiones durante la pandemia cuando su funcionamiento remoto debía ser mensual, privando de intervenir en la definición de las políticas académicas a los claustros de estudiantes, graduados y profesores representados en el mismo".