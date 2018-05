Tracción a sangre. Por ahora, prohibida en la Ciudad de Buenos Aires.

El colectivo defensor de animales "Con Alas" presentó una queja formal contra la fiscal Silvina Estévez de la UFI 4 de Lomas de Zamora luego de un cruce con una de sus integrantes por la restitución de un caballo maltratado, donde la letrada sostuvo que "todo lo que hago, lo hago porque puedo hacerlo" y que se maneja de la misma forma "hasta con un detenido por homicidio".

La agrupación vecinal "Con Alas" hizo circular en las últimas horas un audio en donde Nadia, una de las integrantes del colectivo, tiene un intercambio poco agradable con la fiscal Silvina Estévez luego del secuestro de un caballo en Rafael Calzada y posterior restitución a su dueño luego de constatarse lesiones sobre el Potrillo.

Tras el cruce y con la grabación del episodio, Nadia realizó ante la fiscal general adjunta de Lomas de Zamora, Mirta Gianella, una queja formal por el desempeño de la letrada con la promesa de realizar en los próximos días una denuncia penal contra la titular de la UFI 4 de esos tribunales.

En la conversación difundida, la denunciante interpela a Estévez por su decisión, incluso con la existencia de un informe veterinario realizado por un profesional que ella misma convocó para la ocasión y el cual da cuenta de maltrato animal.

Luego de desestimar la pericia veterinaria inicial y aduciendo que "el basamento legal es que yo se lo puedo entregar a quien quiero", la fiscal señala que vía telefónica le informaron que "no hubo maltrato" y por eso lo retornó con su último propietario, en un modus operandi aplicado también en casos de extrema gravedad como asesinatos, según afirmó la propia letrada.

"Siempre es así" y "lo mismo hago hasta con un detenido por homicidio" porque "el primer informe siempre es telefónico", explicó en modo taxativo sobre el elemento clave en sus resoluciones que parecen ser los informes telefónicos, al tiempo que increpó a la denunciante:

"No voy a tolerar que usted venga a cuestionar mis decisiones. Todo lo que hago, lo hago porque puedo hacerlo", aseguró la Fiscal que volvió a remarcar su autoridad: "Tengo el poder que me otorga la ley a entregar algo que haya sido secuestrado a quien yo crea que lo pueda tener".

Por último, ante la consulta de si se continuará un seguimiento de la situación del animal ante la denuncia de maltrato, Estevez aseguró de forma tajante que "no voy a hacer ningún seguimiento".

Consultada por Diario Conurbano, Claudia Augello, referente de "Con Alas", sostuvo que "es gravísimo que la fiscal se maneje de la misma forma con los homicidios" y que con la forma de actuar de la fiscal "está la explicación a muchas cosas".

Por eso, adelantó que presentarán penalmente como damnificadas y se harán presentes en Tribunales para difundir la conversación y "saber qué opina la gente, sus compañeros y la fiscal general del maltrato que ejerció la fiscal a la proteccionista, cuando ella (la denunciante) está haciendo un trabajo voluntario por ausentismo del Estado".

El pasado miércoles, Nadia, integrante de la agrupación, denunció el maltrato de un potrillo en la Av. Rafael Calzada al 1700, de la homónima ciudad del partido de Almirante Brown. Ante el hecho, efectivos de la Comisaría 5ta actuaron de oficio, un veterinario particular lo analizó, constató lesiones leves en el animal, que el mismo no estaba apto para tirar del carro, no poseía libreta sanitaria y nadie podía acreditar su titularidad, por lo que esa noche permaneció secuestrado en la Comisaría 4ta de Llavallol bajo las órdenes de la UFI 4 de Lomas de Zamora, la fiscalía de turno, según informa el sitio diarioconurbano.com.

Al otro día, la denunciante acudió temprano en la mañana para informarse sobre la situación del equino y el mismo había sido restituido a su dueño sin posteriores estudios sobre el animal o llamado a indagatoria al presunto agresor, pese a que éste había llegado en otro caballo –un zaino– el cual también quedó brevemente secuestrado para constatar su estado general de salud.