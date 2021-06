Pareció una broma, de hecho algunos de los alumnos de una docente de la localidad santacruceña de Las Heras, Rosa Emperatriz Razuri, se rieron cuando la mujer lanzó una insólita afirmación negacionista frente a los chicos y chicas de entre 14 y 15 años, pertenecientes a la Escuela Industrial en la que da clases de Formación Ética y Ciudadana.

"El Covid no existe", se escuchó en la clase virtual, de boca de la maestra que además es ex candidata del PRO y militante del partido NOS, de Juan José Gómez Centurión. La frase inmediatamente generó enojo entre las familias de los estudiantes, quienes luego de comprender que la mujer creía lo que estaba diciendo, mantuvieron un fuerte cruce con ella.

.

Rápido el video se viraizó en redes sociales. allí se escucha claramente a Razuri enfrentar a las madres que le marcaron su error: "un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que no se formen para saber educar a sus hijos".

Entonces, una de las mujeres que la increpaba le respondió: "señora, usted no puede decirle a mi hijo que el Covid no existe, no puede hacerlo".

"Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de Covid, estamos pasando por un momento muy feo", le respondió otra de las mujeres, a lo cual la docente insistió: "lamento mucho el fallecimiento de su mamá, entiendo que es un sufrimiento, y segundo le quiero decir que tenemos derecho a exigir cuando nos parientes estén enfermos a que nos dejen entrar, están abandonando a los pacientes. Pero quiero decirle que no se mueren de ningún Covid porque el Covid no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan del Covid que no existe, entonces la gente se está muriendo".

Así enfrentó la docente a las madres enojadas

Tras conocerse el video y la denuncia de las familias, el martes el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, confirmó que se separá a Razuri del cargo:"tenemos los mecanismos administrativos para actuar en consecuencia: lo primero que ocurre es la separación del cargo e inicio del sumario".

Además, el funcinario apuntó contra el discurso negacionista de la docente, que también es abogada, "es extremadamente grave que la docente tenga este tipo de discurso. En un momento tan difícil, en el mundo entero, gente que haga este tipo de planteos es grave y más si se trata de una persona que esta enseñando formación ética y ciudadana, con semejante nivel irresponsabilidad y negacionismo".

.

"Es lastimoso que se dirija así a los padres, cuando en el seno de las familias se están viviendo situaciones completamente angustiosas y complejas. La escuela tiene que contener, además de la transmisión de los conocimientos, la ayuda, la colaboración, el acompañamiento", expresó Enrique, que no cerró la puerta a la posibilidad de iniciar otra acción, legal, por el "daño que sus palabras generaron en las familias".