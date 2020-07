Con la presencia en videoconferencia del presidente Alberto Fernández, se inauguró este martes el Hospital Dr. René Favaloro de La Matanza, cuya construcción fue abandonada por Cambiemos cuando estaba terminada en un 80%.

“Esperemos que nunca más en la Argentina un gobierno de un color político deje de generar el desarrollo de la salud y la educación que empezó otro gobierno, le quite el rango de Ministerio a la Salud y deje obras fundamentales paradas”, dijo el intendente Fernando Espinoza.

"Empieza una nueva argentina”, aseguró, a la vez que añadió que “escuché que había que ser libres, pero no podemos ser libres si no tenemos la posibilidad de salvar vidas, de tener justicia social, educación pública de calidad y poder generar un desarrollo productivo y tecnológico”

Para el jefe comunal, también “nace un nuevo peronismo” que “aprendió de sus errores y construyó un gran frente amplio con los sectores independientes, para edificar la Argentina de pie que todos soñamos, alcanzando acuerdos a través del dialogo y de saber interpretar los sueños de las nuevas generaciones, la igualdad de género, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la diversidad, y el acceso universal a las nuevas tecnologías para terminar con la brecha digital”.

Sobre el nombre elegido para el Hospital, explicó que “es toda una declaración de principios, porque todos sabemos que el doctor René Favaloro fue un emblema de la medicina argentina y para quien ‘los progresos de la medicina y de la bioingeniería pueden considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías’”.

El intendente de La Matanza participó desde el Hospital de una videoconferencia encabezada por el presidente Alberto Fernández durante la cua. se inauguraron las nuevas y completas instalaciones del mega hospital, que, hasta el momento y por el esfuerzo del municipio, del personal de Salud que en él trabajaba y de Verónica Magario durante su intendencia, pudo funciona. con guardias médicas, consultorios externos y un sector de administración.

Participaron también del acto, en forma presencial o por videoconferencia, el gobernador de la Provincia de Buenos aires, Axel Kicillof; la vice gobernadora, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Como es de público conocimiento por las continuas denuncias y reclamos que el municipio de La Matanza realizó durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, al momento de asumir Macri y Vidal sólo restaba realizar un 20% de las obras, proveer el equipamiento y nombrar al personal.

Sin embargo, se abandonó la construcción, no se equipó lo que estaba y no se hicieron los nombramientos, del mismo modo en el que abandonaron 7 hospitales que estaban listos para ser puestos en funcionamiento, lo que revela que claramente el propósito político era abandonar la inversión en salud pública, tal como quedó demostrado con la disminución de rango de Ministerio a Secretaria del área de Salud de la Nación.

Espinoza agradeció al Presidente, de quien, dijo, nunca olvidará que, al comentarle la situación de los hospitales, “rápidamente tomaste la decisión de terminar y equipar sobre todo este gran hospital”; al gobernador Axel Kicillof, a la vicegobernadora y ex intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y a la ex presidenta Cristina Kirchner, “nuestra presidenta del corazón, por siempre”, dijo con emoción, quien cuando decidió a construcción de los hospitales en el distrito, y ante la falta de presupuesto, “no dudó un sólo segundo en decir 'no compro la flota del avión y e. helicóptero' presidencial y ese dinero lo invirtió para estos dos mega hospitales que va a tener La Matanza”. No debe haber muchos ejemplos iguales en el mundo.

“En esos cuatro años de abandono de la salud de las y los argentinos por parte del anterior gobierno provincial y del nacional, nosotros, con la vicegobernadora Verónica cuando era la intendenta de La Matanza, hicimos el esfuerzo, junto con los extraordinarios profesionales de nuestro sistema de salud, de mantener este edificio, de brindar atención mediante consultorios externos y guardia, y además de sostener la infraestructura, equiparlo para esas funciones necesarias para la atención de las vecina y vecinos”, agregó Espinoza.

“Pero era imperioso que pudieran terminarse las obras de este hospital público y gratuito, que es un orgullo por su envergadura no sólo para la Argentina sino para el mundo, y se proveyeran los equipos necesarios para tener una realidad como ésta que vemos hoy aquí. Esperemos que ésta sea la última vez Presidente, esperemos que nunca más en la Argentina un gobierno de determinado color político deje de generar el desarrollo de la salud y la educación que empezó otro gobierno, discriminando a los ciudadanos y ciudadanas que no optan por ellos”, señaló Espinoza dirigiéndose a Alberto Fernández.

“Lo que no hicieron en 4 años, lo hicimos en tres meses”, dijo el intendente de La Matanza en referencia a la prontitud con que se terminaron las obras en plena pandemia.

El jefe comuna. también hizo referencia a la pos - pandemia al asegurar que “empieza una nueva Argentina, y por ahí escuché que había que ser libres, pero para ser libres es necesario tener vida, y no podemos ser libres si los que tenemos el deber y la vocación de hacerlo no podemos cuidar la vida de nuestros vecinos, si no tenemos la posibilidad de salvar vidas, de tener justicia social, educación de calidad, y si no podemos generar un desarrollo productivo y el acceso universal a las nuevas tecnologías para terminar con la brecha digital”.

Espinoza añadió una reflexión sobre el rol central del peronismo en esta nueva Argentina: “Nace un nuevo peronismo que está a la altura, luego de haber aprendido de sus errores, de haber construido un gran frente, que se amplió y sumó a sectores independientes e intelectuales y que a través del dialogo genera la posibilidad de los consensos necesarios para hacer es. gran Argentina que soñamos. Un peronismo que sabe interpretar los sueños de las nuevas generaciones, la igualdad de género, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la diversidad, y la posibilidad de todos de tener el acceso a nuevas tecnologías para terminar con la brecha. En definitiva, una Argentina de pie para las nuevas generaciones y para todos los argentinos”.

El jefe comunal puso especial énfasis en agradecer “a todos los que resistieron durante estos cuatro años y voy a decir un solo nombre, el de la doctora Gabriela Hamilton, quien estuvo 4 años acá adentro cuidando este edificio, generando consultorios externos y salud para toda La Matanza.”

Este hospital público y gratuito que garantizará el acceso a la salud de miles y miles de personas fue concebido y programado no sólo por su ubicación estratégica sobre la Ruta Provincial 1001, que brinda un rápido acceso no sólo desde las localidades de La Matanza, sino también por estar cerca de los límites con los partidos de Morón y de Merlo, por lo que ofrece acceso a la salud de calidad para más de 2.700.000 de bonaerenses.

Está ubicado en un predio de 6 hectáreas y la construcción abarca 20 mil metros cuadrado. En él funcionarán 70 especialidades.

El sistema sanitario público y privado de La Matanza, sin tener en cuenta esta incorporación del Favaloro, cuenta con 2.489 camas en total y en el marco del fortalecimiento del sistema por la pandemia del Coronavirus, el municipio, en colaboración con la Nación y la Provincia, instaló más de 2500 camas para recuperación de casos leves que no requieren internación en centros específicamente preparados para ello, con todos los servicios, controles y confort necesarios.

Para finalizar, Fernando Espinoza afirmó: “Ver en funcionamiento este mega hospital con las últimas tecnologías, imaginar cuántas vidas se salvarán aquí, cuántos de nuestras vecinas y vecinos atenderán su salud, y, sobre todo, imaginar cuántos miles de bebés nacerán aquí cristaliza un sueño colectivo de 2.400.000 matanceros que hoy se hizo realidad, gracias a nuestro querido Presidente Alberto Fernández, nuestra querida Vicepresidenta Cristina Fernández y nuestro querido Gobernador Axel Kiciloff”.