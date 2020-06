El intendente Fernando Espinoza recibió en la tarde de este domingo, en el Salón Malvinas del Palacio Municipal, a pastores de Iglesias Evangélicas de La Matanza. La reunión se centró en fortalecer el trabajo conjunto en ayuda social que se está realizando y pensar en la post pandemia y saber cómo será el protocolo que permitirá a los creyentes poder asistir a los templos nuevamente.



La reunión arrancó con un repaso del trabajo que se viene realizando desde el inicio de la cuarentena, y en este sentido Espinoza le explicó a los presentes que desde la Municipalidad “venimos trabajando en tres ejes fundamentales, la sanitaria, el contralor, que tiene que ver con la supervisión de los distintos barrios del Distrito y la asistencia alimentaria donde tomamos decisiones con antelación y pudimos llegar a los lugares humildes y donde no son tan humildes y hoy necesitan asistencia”. Asimismo, contextualizó ese trabajo: “Somos 2 millones 400 mil habitantes y sería imposible que el Distrito funcione si no estamos organizados y siendo solidarios con todos los vecinos y las Iglesias Evangélicas son un pilar muy importante, no solo desde lo espiritual sino también en asistir a los enfermos, contagiados de la pandemia y ayudar a los que tienen una necesidad, es por eso por lo que hoy quiero agradecerles el trabajo que cada uno hace en los barrios de La Matanza”.



Por su parte, el Pastor Miguel Ángel Pedera, de Isidro Casanova, destacó y festejó “el diálogo con el Intendente porque tenemos que estar trabajando todos juntos, ya vendrán los tiempos de protocolo y de distanciamiento para abrir los templos, ahora tenemos que trabajar todos juntos y cuidarnos para superar esto que nos toca vivir".

Respecto al escenario a futuro, la nueva normalidad y la post pandemia, el intendente señaló que “también trabajamos para los días que están por venir que son los más difíciles, hablamos para reforzar los cuidados y generar conciencia entre nuestros vecinos, cuidar el distanciamiento social, eso es muy importante y nos ayuda a todos a controlar los contagios, por otro lado hablamos para prepararnos en la post pandemia de llevar esperanza a sus fieles y asegurarles que en la post pandemia vamos a normalizar la apertura de los templos que es lo que más necesitan muchas personas y estuvieron plantean".



En cuanto a la infraestructura del sistema sanitario que se ha reforzado en el transcurso de la cuarentena, Fernando Espinoza informó y actualizó que ya son 2056 camas de internación con las que cuenta el Distrito, 350 camas de terapia intensiva y 4000 camas de aislamiento que están instaladas en clubes, dependencias municipales, templos evangélicos y que sirven para aquellas personas que no cuentan con la comodidad necesaria para su recuperación en la casa.



Junto al Intendente, participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Gustavo Dutto, la secretaría de Salud Pública, Gabriela Álvarez, el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Fusca quienes dieron un panorama detallado de las áreas que manejan y el subsecretario de Culto, Gabriel Ciulla, quien acompañó a los invitados.



Por su parte, los pastores presentes fueron: de San Justo, Jorge Pérez; Isidro Casanova, Gustavo Guaymás y Miguel Ángel Pereda; de Ciudad Evita, Tablada, Bonzi y Tapiales, estuvieron Horacio Pappalardo y Hugo Lopez; de Rafael Castillo, Isaac López; de González Catán, Daniel Martínez; de Virrey del Pino, Carlos Navelino; de Gregorio de Laferrere, Martín Ribero; de Villa Celina, Diego Pinel; y por el grupo Pastoral Federación Evangélica Pastores Unidos de la República Argentina, Ángel Aliaga.



Como cierre, el jefe comunal les agradeció a los presentes el trabajo que hacen en cada una de sus comunidades a través de los voluntarios que se anotan y participan de las actividades para asistir a los que más lo necesitan: “Sabemos lo más difícil está por venir, pero lo encaramos con toda la confianza que nos da la solidaridad y el trabajo mancomunado que se viene realizando entre todas las organizaciones y fuerzas de la sociedad. Cuidarse es cuidarnos, nadie se salva solo”.