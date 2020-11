U nas 40 fichas con información de ex funcionarios, empresarios, sindicalistas y militantes políticos que están o estuvieron detenidos fueron detectadas en el teléfono celular de una ex espía investigada en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

La información forma parte del expediente 14149/2020 y fue extraída del teléfono celular de Mercedes Funes Silva, una de los cuatro ex agentes de la AFI que, según surge de la investigación judicial, visitó el penal de Ezeiza en el 2018. Si bien la mayor parte de las fichas pertenecen a personas vinculadas con el gobierno kirchnerista, también hay información vinculada a otros detenidos como el ex baterista de callejeros Eduardo Vásquez o Cristian Favale, preso por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

El WhatsApp secreto de los investigadores llevaba el nombre del popular personaje de videojuegos.

Además de las fichas fue encontrado un listado en el que aparecen los 40 nombres entre los que figuran los del financista Federico Elaskar y el dirigente social Juan Grabois, quienes nunca estuvieron detenidos, por lo que de ellos no hay mayores datos. Entre los ex funcionarios espiados aparecen el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La información sobre las presionas privadas de su libertad, que ocupa unas 260 páginas, era compartida en el grupo de WhatsApp identificado como "Súper Mario Bros" que compartían los espías ahora investigados.