La esposa de Jorge Valdez, tripulante del submarino ARA San Juan que se hundió en el Atlántico Sur en noviembre de 2017, denunció este miércoles que desconocidos robaron una computadora y una cámara digital en la que guardaba fotos y videos de su marido y pidió su devolución para no perder esos recuerdos.



Adriana Ortiz, esposa de Valdez, señaló que el hecho ocurrió el último lunes en su vivienda de la localidad de Punta Alta, a 30 kilómetros de Bahía Blanca.



"Me faltaba la computadora, un extensor de wifi, aritos de oro de mi nena y una cámara de fotos", dijo Ortiz a canal 7 de Bahía Blanca.



La mujer señaló que "lo más importante es la computadora porque tengo videos" en los que está su hija cuando era bebé con su papá "bailando y gritando un gol de River" y pidió que la devuelvan para no perder esos recuerdos. "Ella se acuerda todo el tiempo porque jugaba con su papá y hay videos de ellos jugando", afirmó.



La mujer expresó que "no me interesa lo material, aunque sea que me devuelvan las fotos y los videos. Hay días que son duros, que se pone mal pero ella (hija) es la que me saca adelante", añadió.



"A quien le quieran vender una computadora positivo BGH con una calco del submarino Ara San Juan agradecería poder recuperar las fotos y videos que guardo con mí esposo y mi nena", posteó Ortiz en su cuenta en la red social Facebook.

"El es un tripulante del submarino y es lo único que nos quedó de él. Por favor compartir son muy valiosos esos recuerdos para nosotros", insistió la mujer.



El buque de la Armada Argentina perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, y fue hallado a 907 metros de profundidad sobre el lecho marino el 17 de noviembre del año pasado.