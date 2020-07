La desesperante historia de una joven que estaba a tres cuadras de la casa de su madre, enferma de cáncer en estado terminal, pero que no la podía ver por estar en cuarentena obligatoria, finalmente tuvo el esperado encuentro este jueves.

Se trata de María del Carmen Seitz (21), quien viajó desde su hogar en Bahía Blanca hasta el pueblo pampeano de General Manuel Campos -a unos 205 kilómetros- para despedir a su madre Mirta Prost.

La mujer, de 49 años, padece cáncer de huesos, que hizo metástasis en los pulmones, a los que se sumó este año, la aparición de cuatro tumores en la cabeza.

.

"Hace unos 10 días, viajamos hasta Darragueira, lugar en donde Carmen haría el trasbordo al auto de su hermano para poder llegar a ver a su madre", relató Sebastián Prats, novio Carmen, el último martes. Sin embargo, manifestó que no les permitieron hacer el movimiento que ellos pretendían.

La Justicia Federal terminó imputando penalmente a Prats por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Según relató el novio de Carmen, el último martes la hija de la mujer enferma había quedado varada antes de poder ingresar a La Pampa.

Si bien Prats contó que los policías que controlaban dicho paso estaban moviendo "cielo y tierra para poder dejar pasar a Carmen a ver a su madre" ellos recibían "negativas por todos lados".

La madre en una videollamada con su hija Carmen.

Después de la odisea que atravesaron para poder ingresar a La Pampa, fue cuando apareció el segundo problema: la hija ya estaba a 300 metros de su madre, pero las autoridades no la dejaban salir del lugar donde se hospedaba porque debía cumplir con el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Pero luego de tanta angustia y desesperación, en la madrugada del jueves llegó un milagroso y anhelado llamado. Desde Santa Rosa, la capital provincial, el doctor Diego Arroyo le dio la increíble noticia que por orden del subsecretario de Salud, el doctor Gustavo Vera, le permitía ir a ver a su madre bajo estrictas medidas sanitarias.

De forma inmediata, Carmen se dirigió al hogar de su madre. ”Me dijeron que entendían la situación, que era un caso especial porque mi mamá está muy enferma. Que tenía que haber un reencuentro más allá de lo grave de la situación del virus”, le informó la joven a Infobae.

.

Y continuó: “Vino una ambulancia a buscarme, me subí a la parte de atrás y me llevaron hasta la casa de mi mamá. Me dejaron ahí y a la hora me volvieron a buscar para traerme de nuevo acá”.

Afortunadamente, Carmen pudo reencontrarse con su madre. Y pese a que no la abrazó, con estar a una escasa distancia y poder mirarse a los ojos sin una pantalla de por medio, ya les había sido suficiente.