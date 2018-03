Por Florencia Golender

@flopa01

En la ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito se ajustaron 18% a principios de marzo y 7% en el mes de septiembre del año pasado. En la provincia, la suba se concretó en enero y fue del 35%. La infracción más común, la de estacionar en una zona prohibida, cuesta $1.300 en la Capital (se agregan $950 si el vehículo es acarreado por la grúa) y entre $1.300 y $2.700 en la provincia (el precio del acarreo depende de cada municipio).

Las sanciones más fuertes son por exceso de velocidad. A modo de ejemplo, si un vehículo es remolcado en el centro porteño por mal estacionamiento, el conductor deberá abonar $2.250 (multa más grúa). El total crece $160 cada 12 horas de permanencia en la playa de la empresa remolcadora. Si lo mismo ocurre en La Plata, la multa máxima es de $2.700 y el acarreo cuesta $800, por lo que el automovilista deberá desembolsar $3.500.

La nafta como parámetro

Desde que hace cuatro años atrás, las multas quedaron atadas al valor del litro de nafta. La diferencia macroeconómica entre entonces y ahora es la liberación del mercado de combustibles. Hasta octubre 2017, el precio de la nafta se acordaba con las principales petroleras y era revisado trimestralmente.

Con el mercado liberado, YPF aumentó más de 16% sus precios entre enero y febrero. En este marco, el valor de la Unidad Fija (UF) -medida de valor de las infracciones- en la provincia aumentó de $19,76 a $26,78, tomando como referencia el costo del litro de nafta de mayor octanaje informado por la sede platense del Automóvil Club Argentino.

En la ciudad, subió de $11,1 a $13, ya que equivale a medio litro de nafta premium en la sede central del Automóvil Club Argentino.

Nuevo cuadro tarifario

El gobierno porteño fijó los nuevos valores a principios de marzo. Por no portar el registro de conducir o circular con vidrios polarizados: $650. Por bloquear calles, bicisendas, veredas y rampas para discapacitados: $910. Por mal estacionamiento, no llevar puesto el cinturón de seguridad, no llevar a los niños (menores de 12 o de 1,5 m) en sillitas adecuadas, no llevar casco en moto, no respetar la prioridad del peatón, no respetar la restricción de acceso al microcentro, no tener la VTV y conducir hablando por teléfono: $1.300.

Por bloquear carriles exclusivos de colectivos: $1.820. Colarse en los peajes y no tener el grabado de autopartes $1.950. Mal estacionamiento tapando la rampa de discapacitados, parada de colectivos o bicisendas y conducir y enviar mensajes de texto: $2.600. Negarse al control de alcoholemia: $3.900.

En tanto, tapar la patente: $13.000. Cruzar con el semáforo en rojo: entre $3.900 y $19.500. Cruzar con la barrera del tren baja: entre $5.200 y $26.000. Exceder la velocidad máxima en 20 km/h en calles y avenidas o en hasta 40 km/h en vías rápidas: $1.950. Excederla a mayor velocidad: $3.250.

Exceso de velocidad por encima de 140km/h: entre $5.200 y $52.000. En territorio bonaerense, según los nuevos importes de enero, la sanción por mal estacionamiento -que es de 50 a 100 Unidades Fijas-, oscila entre $ 1.339 y $ 2.678. Los valores son similares a los de la Capital Federal.

Superar los límites permitidos de velocidad (entre 150 a 1.000 UF) puede costar desde $4.017 y los $26.780. Para multas menores, como cuando se conduce con la licencia o cédula verde vencida y no siendo titular, o sin seguro, se paga entre $1.339 a $2.786.