Los hospitales funcionarán este sábadp con guardias a raíz del feriado nacional del 24 de marzo, en tanto la recolección de residuos será normal y el estacionamiento en la vía pública está autorizado en ambas aceras sobre las avenidas con algunas excepciones, informó el gobierno porteño.



Las estaciones automáticas de Ecobici funcionan con normalidad, y como todos los feriados y fines de semana, se extenderán por el lapso de dos horas.



En el ámbito de los hospitales, además de las guardias funcionarán las ambulancias del SAME.



La recolección de basura es normal aunque los puntos verdes que funcionan en plazas y parques de la ciudad y en distintos edificios públicos permanecerán cerrados.



En los cementerios, las inhumaciones en Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de la Ciudad, se realizarán 9 a 12 al lugar de destino.



El Registro Civil permanecerá cerrado aunque funcionará sólo la guardia de defunciones de 8:30 a 12:30.



El estacionamiento general de vehículos está autorizado durante las 24 horas de esta jornada junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad donde habitualmente se encuentra prohibido estacionar en días hábiles de 7.00 a 21.00, a excepción de algunas avenidas.



Las avenidas donde no se puede estacionar son la 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Ingeniero Huergo, Eduardo Madero.



Asimismo, no se puede estacionar en tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte, Juan B. Justo.



La misma prohibición rige en Cabildo entre General Paz y Monroe y entre Roosevelt y Santos Dumont, San Martín entre Mosconi y Beiró y avenida Rivadavia entre Argerich/Quirno y Caracas/ Membrillar.

En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo no tendrá vigencia, y en los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, esta norma se mantiene vigente.



En tanto, la Reserva Ecológica, el Jardín Botánico y los parques Sarmiento, Belgrano y Roca están abiertos, y la pista de aprendizaje de manejo funciona de 8 a 18.