El gobierno porteño dispuso un cronograma especial de servicios públicos para los feriados del sábado 17 de agosto, conmemorativo del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín y del lunes 19, día no laborable con fines turísticos.



Mientras que los establecimientos escolares permanecerán cerrados, las guardias de los hospitales públicos, el servicio de ambulancias y la recolección de residuos, funcionarán normalmente ambos días, informó hoy el Gobierno de la Ciudad a través de un comunicado.



Tanto el sábado 17 como el lunes 19 "se autoriza durante las 24 horas el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad donde habitualmente está prohibido estacionar en días hábiles de 7 a 21", indica el comunicado y agrega que "en aquellas arterias donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma se mantiene".



En cuanto a las dependencias estatales la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas permanecerán cerradas, al igual que las sedes comunales y el Registro Civil a excepción de la guardia de defunciones, activa entre las 8:30 y las 12:30.



Las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de la Ciudad, se realizarán únicamente de 9 a 12 y la Dirección General de Infracciones no atenderá al público en ambos días, aunque habrá una guardia de 9 a 12 para devolver los autos que fueran levantados en la vía pública.



El Registro de licencias para conducir, sede Roca, permanecerá cerrado tanto el sábado 17 como el lunes 19, en tanto que la Pista de aprendizaje estará abierta ambos días.



Las siete plantas de la Verificación Técnica Vehicular estarán cerradas el sábado 17 y abiertas el lunes 19 y los controles de alcoholemia y estupefacientes funcionarán rotativos en distintos puntos de la Ciudad.



El servicio de Ecobici, durante el sábado 17, como todos los fines de semana, funcionará dos horas por persona y el lunes 19 sólo tendrá una hora de uso por persona.



Las restricción de ingreso a Centro y Tribunales Peatonal no rige durante el lunes 19.



En tanto que Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103, tendrán guardias activas las 24 horas.



Por su parte, la Reserva Ecológica permanecerá abierta los dos días, de 8 a 18 y el Jardín Botánico de 9.30 a 17.45.



Los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca están abiertos y los museos también en sus horarios habituales. Mientras que los teatros dependientes del Gobierno de la Ciudad permanecerán cerrados.

