Tras emitir unos 20 mil permisos entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, finalmente, la web oficial que lanzó el Gobierno para tramitar “la vuelva a casa” de aquellos argentinos que quedaron varados en distintos puntos del país cuando se decretó la cuarentena total, dejó de funcionar y se espera su reanudación.

De esta manera, las personas que ingresan a https://regresoacasa.argentina.gob.ar/ se encuentran con la imposibilidad de gestionar ese permiso para circular por las rutas.

La medida, que regirá hasta el 21 de abril, fue publicada en el Boletín Oficial ante el reclamo de la población que se encontraba lejos de su hogar e imposibilitado de regresar antes las restricciones implementadas por los ministerios de Salud, Transporte y del Interior.

La Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete alcanzó "el tope de los permisos diarios permitidos", para habilitar el regreso de argentinos varados en diferentes puntos del país a raíz del aislamiento social, preventino y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.

"El sistema funcionó perfecto pero ya se alcanzó el tope de los permisos diarios permitidos", señalaron a Télam fuentes oficiales.

Además, sostuvieron que el permiso no debe "ser utilizado por quien no lo necesite, que no haya vivos".



Trámites a realizar

Cabe destacar, que para obtener la autorización excepcional, los interesados deben tramitar la declaración jurada “Certificación para el Regreso al Domicilio Habitual” desde la web.

“Hay un tope en los permisos. Así como pusimos topes en el otorgamiento de permisos para aquellos que ingresan desde el exterior, también lo hicimos con estas personas que se encuentran dentro del país. Lo hicimos con el tránsito aéreo y también lo haremos con el terrestre”, informaron fuentes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación a un medio.

“Se dieron más de 20 mil permisos, por lo que van a circular entre 80 mil y 100 mil personas por toda la Argentina teniendo en cuenta que por auto entran entre 4 y 5 pasajeros”, precisaron.

“Vamos a evaluar la cantidad de personas que se trasladen en el día de hoy para establecer un análisis de la circulación real que tuvimos. Y en base a eso veremos cómo continuaremos el domingo, lunes y martes”, dijeron en la alusión a la habilitación de más cupos para los días restantes.

Recomendaciones

En todos los casos, las personas que lo soliciten tendrán que cumplir con las recomendaciones e instrucciones generales establecidas por las autoridades sanitarias y de seguridad en el marco de las acciones para evitar nuevos contagios.

La Resolución Conjunta señaló que “ante el requerimiento de la autoridad competente en la vía pública, la persona deberá acreditar la veracidad de los datos consignados en la declaración jurada”. En este sentido, se advirtió que si la información llega a ser falsa, se “dará lugar a la aplicación de las sanciones civiles o administrativas que resulten pertinentes, sin perjuicio de las denuncias penales que correspondan efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública”.

Por último, se especificó que en el supuesto de que el traslado se efectúe en el vehículo de una persona autorizada al efecto, esta deberá portar una copia digital o impresa de la “Certificación para el Regreso al Domicilio Habitual” tramitada por quien se encuentra volviendo a su casa.

Datos el permiso

1) A partir de éste sábado se obtiene en el link https://regresoacasa.argentina.gob.ar.

2) La vigencia va desde el 18/4 a las 0 al martes 21/04 a las 24 y tiene validez de 48 horas.

3) Debe gestionarlo el responsable del grupo que se traslada.

4) El permiso habilita la circulación del vehículo, con los pasajeros declarados, al destino de residencia.

5) El destino del permiso debe ser el domicilio de residencia donde se cumplirá con el aislamiento obligatorio.

6) Se puede acreditar con factura de domicilio y en el auto sólo puede ir la capacidad permitida.

7) Se puede ir a buscar a un familiar con el vehículo, no se puede alquilar el rodado y no está habilitado el trasnporte de media y larga distancia.

8) Se busca desalentar la circulación de casos injustificados.

9) La decisión se tomó porque con seguridad los pasajeros cumplieron los 14 días de aislamiento recomendado para prevenir la propagación del coronavirus y podrán trasladarse de modo seguro para toda la población.

10 El Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, y las fuerzas de otras localidades controlarán las acciones.