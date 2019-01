El gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza dos posibles casos de hantavirus informaron este miércoles fuentes del ministerio de Salud.

Uno de los casos en estudio por síntomas compatibles a los del hantavirus se detectó en Lanús, en un hombre de 29 años que se encuentra "estable", y el otro en el municipio de San Pedro, en un hombre de 41 años "que está compensado desde lo clínico y en buen estado", pero que "no es oriundo del lugar sino un trabajador en tránsito".

En paralelo, se conoció durante esta jornada la existencia de otro posible contagio de hantavirus en la localidad de en Garin, partido de Escobar, aunque este caso, el de un hombre de 26 años que trabaja en una grifería, no se encuentra entre los notigficados oficialmente.

Rosana, madre del joven identificado como Pablo, dijo a la prensa que su hijo está internado en terapia intensiva en la Clínica Fátima, en Pilar,y reveló que los médicos le dijeron que tiene "20 por ciento de probabilidades de vida y está entubado, aislado y con pronóstico reservado".

La mujer dijo que Pablo presentaba síntomas similares a los de la gripe desde el jueves, "con vómitos, diarrea, dolor de cabeza y 40 grados de fiebre", por lo que el viernes asistió a la guardia y los médicos le dijeron que se trataba de algo viral, por lo que debía esperar 48 horas.



"El domingo lo llevé a la guardia porque estaba doblado de dolor y con mucha falta de oxígeno. Le hicieron placa de tórax y análisis de laboratorio. Ayer empezó a vomitar sangre y anoche nos confirmaron que se trataba del virus", especificó.



Rosana señaló que cree que su hijo se contagió en un deposito en Escobar al que lo mandaron a trabajar, donde había roedores.



En tanto, el paciente de 26 años contagiado de hantavirus internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora "evoluciona favorablemente" y "se encuentra estable", según precisó el Director de Epidemiología del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Iván Insúa.



Afirmó que el caso de ese paciente "no tiene ningún tipo de relación con el brote en Chubut" dado que el hombre que hasta el 30 de diciembre pasado trabajó en un tambo del partido de San Andrés de Giles "tiene la forma de contagio habitual: de roedor a persona".



"Este es un caso autóctono que no tiene conexión con los casos del sur, donde la transmisión fue de persona a persona. Acá estamos ante la presencia de una de las dos las cepas más comunes que se encuentran generalmente en la provincia de Buenos Aires: la Lechiguana y la Hu39694", manifestó.



El funcionario aseveró que existe la sospecha de que el hombre de 26 años además de hantavirus "pueda tener dengue", por lo que en los laboratorios que posee la provincia en el Hospital Fiorito se analizan los estudios que se le realizaron.



El Director de Epidemiología remarcó que en la provincia de Buenos Aires "hay unos 25 casos promedio por año, siempre de una cepa que no se contagia a nivel intrahumano y estamos en los parámetros normales".



De acuerdo a datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, entre 2013 y 2018 fueron 598 los casos de hantavirus en todo el país, con un pico en 2015 por un aumento de casos en Jujuy y Salta.



La jurisdicción con más casos registrados fue la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron 192, seguida por la provincia de Salta, con 191.