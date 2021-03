Por Francisco Nutti

Orgullo nacional. Tres estudiantes avanzados que integran el equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA) se consagraron campeones de la competencia "Clara Barton" sobre Derecho Internacional Humanitario, llevada a cabo de forma virtual los días 13, 14 y 20 de marzo.

Se trata de María Candelaria Vito Farrapeira (25), Maia Czarny (22), Santiago Rodríguez Chiantore (22), quienes debieron exponer en inglés ante ilustres académicos, militares y docentes de diversas partes del planeta que año a año formulan los desafíos que representarán los equipos en la semana que dura competencia, como así también competir contra prestigiosas universidades de Brasil, Perú y Estados Unidos.

Los tres estudiantes debieron exponer íntegramente en inglés.

"Que nos evalúen fiscales, jueces y expertos en derecho internacional fue muy gratificante y lo haríamos una y mil veces más", señaló en diálogo con Crónica Maia Czarny, quien destacó que "hay algo muy fundamental en esta competencia que fue el trabajo en equipo. Éramos los tres contra el mundo y no había individualidades".

El desafío está dirigido a estudiantes avanzados de derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, academias militares y otras disciplinas, y plantea una dinámica basada en simulaciones a través de juegos de rol vinculados a situaciones de conflictos armados, que los estudiantes asumen en base a un conflicto realista que evoluciona a lo largo de la competencia. Esta modalidad permite al jurado evaluar los conocimientos teóricos y prácticos de DIH, así como las nociones generales de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Penal y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de cada equipo.

El comprobante donde se acredita el primer puesto.

El plantel que representó a la UBA fue seleccionado en octubre de 2020 por el comité de selección de la Facultad. Los tres integrantes fueron acompañados por un equipo de docentes y exparticipantes de competencias afines coordinado por el profesor Emiliano Buis en un proceso de preparación que incluyó diferentes simulaciones sobre situaciones hipotéticas de conflicto armado.

"Éramos tres cabezas en una porque nos estábamos desempeñando como equipo y ahí no hay individualidad que valga. Para mí fue espectacular poder retribuirle a la UBA todo lo que me dio. Es una universidad pública, laica y que hizo que tenga una experiencia que nunca me imaginé que iba a tener", continuó Czarny, quien destacó que "es un honor y una emoción enorme poder representar a la UBA y en definitiva a Argentina porque no hubo ninguna universidad ni ningún otro equipo local que haya participado".

Tras haber ganado el certamen, todo fue felicidad.

Por último indicó que "me sirvió un montón, aprendí a trabajar en equipo y a expresarme de la forma más amena y más dinámica posible en un idioma que más allá de que lo manejo bastante bien, no es el mío, y más que tocó contra gente que habla inglés porque son nativos".

Las rondas internacionales se desarrollaron bajo la modalidad virtual. Y allí, 17 equipos -principalmente de academias militares y universidades estadounidenses entre las cuales se encontraban American University Washington College of Law, Georgetown University Law Center, University of California, Los Angeles (UCLA), así como universidades de Brasil y Perú- disputaron las rondas preliminares, semifinales y finales de la Competencia.

Durante las rondas preliminares, el equipo de la UBA enfrentó a prestigiosas universidades como la United States Military Academy (West Point) y la United States Naval Academy (Annapolis). Luego, se anunció el pase a las semifinales y al grupo local le tocó participar contra el segundo equipo de la United States Military Academy (West Point).

El 20 de marzo se disputó la gran final entre la Loyola University School of Law y la UBA, que alegó frente a un exigente e incisivo Comité ficticio y logró la exitosa defensa de una estrategia en procesos de reconciliación y paz en el marco de un conflicto armado. Como resultado de su excelente desempeño, el equipo se consagró campeón de la competencia.