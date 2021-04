Mientras se espera el informe final de la junta médica con el que se busca determinar la causa de la muerte de Diego Maradona, los reclamos por paternidad de sus posibles herederos continuán el camino judicial.

Una de esos juicio de filicación fue iniciado por Eugenia Laprovitoola, una joven de 25 años y futbolista de independiente, que hace cinco meses se enteró que podría ser hija del 10.

En diálogo con América, Laprovittola indicó que todavía no la llamaron para hacerse los estudios de compatibilidad y que "la causa avanzó muy poquito". De todas formas, su abogado "presentó un amparo para que no se pueda repartir la herencia".

"Entiendo los tiempos de la justicia, pero internamente me genera cosas. Quiero saber si Maradona es mi papá. Es algo con lo que me voy a dormir todas las noches", subrayó.

El reclamo de Eugenía conoció hace algunos meses y decidió contar su historia en los medios: "Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”.

A partir de una serie de datos que fue recolectando, la joven empezó a indagar y fue su papá adoptivo el que le reconoció que Diego Maradona podría ser su papá. “Yo siempre creía que era el que le pegaba a mi mamá”, dijo la joven. Su madre biológica trabajaba en un bar de Buenos Aires y allí habría conocido a Maradona. El papá adoptivo también fue el que, a través de un abogado, inició los trámites de filiación: “Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado”.

Además, contó que logró entablar relación con algunos familiares de ex entrenador de Gimnasia. "Tengo contacto con Verónica Ojeda. Fue muy atenta conmigo y el día de la marcha nos saludamos", indicó.

Ese día, habló con Crónica HD y manifestó sus motivos para reclamar justicia por Maradona: "Vine para estar con el resto de la familia, no tengo problemas con ellos. Y también para defender lo que me parece justo. Para mí, a Diego lo mataron. Me parece mal todo lo que hicieron con él, la manera en que se manejaron. No se portaron bien con él".

Laprovittola dijo que también tuvo contacto con otros miembros de la familia Maradona, pero prefirió no decir sus nombres, "porque después se enojan".

Su reclamo de filición no es el único, también esperan realizarse los exámenes de ADN correspondientes Magalí Gil y Santiago Lara.