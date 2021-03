Eugenia Laprovittola fue una de las tantas personas que participaron de la marcha de este miércoles en el Obelisco, en el que una multitud pidió justicia para Diego Maradona y que se esclarezcan todos los detalles del proceso que finalizó en su muerte. Para ella fue una situación muy especial: además de su ídolo, Eugenia cree que Maradona también es su padre.

"Hice una presentación por esa cuestión. La Justicia ya la aceptó y estoy a la espera de que me llamen para hacerme el examen de ADN", le dijo Eugenia a Crónica HD, en medio de la marcha. "Ahora estamos en plena sucesión y el trámite está trabado porque tienen que resolver sobre mi pedido de filiación. El trámite es largo", contó.

En diálogo con Esteban Trebucq, la chica de 25 años, que vive en Berisso y es fanática de Gimnasia y Esgrima La Plata (el último club que dirigió Maradona), contó su historia. "Yo soy adoptada. Mi mamá biológica se conoció con Diego en un bar. Cuando ella me tuvo, me dio en adopción y a mí me crió mi familia del corazón. Yo me enteré hace muy poco de todo esto".

Además, Eugenia explicó por qué se hizo presente en el cruce de las avenidas Nueve de Julio y Corrientes. "Vine para estar con el resto de la familia, no tengo problemas con ellos. Y también para defender lo que me parece justo. Para mí, a Diego lo mataron. Me parece mal todo lo que hicieron con él, la manera en que se manejaron. No se portaron bien con él".

.

En particular, la joven apuntó a "Matías Morla (su abogado), Luque (el médico) y todos los imputados. Aunque Morla no está imputado, para mí la condena más importante que él tiene es la social, y toda esta gente está acá para hacérselo saber".