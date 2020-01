En una entrevista exclusiva de Chice Gelblung a Evo Morales que se realizó en los estudios de Crónica HD, el ex presidente de Bolivia sostuvo: "Sigo siendo Presidente".



"Al día siguiente de ganar empezó el golpe", relató Morales. Y agregó que él evitó una masacre, pero sin embargo confesó que llegó a México "destrozado". "No sabía qué había pasado. No entendía. No teníamos un plan B, ahora nos estamos para un plan B, si hubiera otro Golpe".

"A mí me informaron algo pero no tan serio, faltaban tres semanas para las elecciones", indicó el ex mandatario. "Los últimos días justamente para evitar hechos de sangre, no hay problema, todo por Bolivia, yo anuncio que hemos perdido", recordó.

Evo en una entrevista con Chiche Gelbung (Hernan Nersesian/Crónica).

Además, Evo Morales señaló que "al margen que es un Golpe al indio, a los indígenas, a las nacionalicaciones, sobre todo es un Golpe a otro modelo económico". "Bolivia demostró una alternativa exitosa al capitalismo, eso es lo que no me perdonaron", añadió.

En esta misma línea remarcó que "Fue un golpe al litio, porque estábamos armando acuerdos con China y Europa, no con Estados Unidos".

En cuanto a la discriminación en Bolivia, el presidente depuesto afirmó que él estaba seguro de que el racismo se había terminado. Empero, los episodios ocurridos le hicieron acordar a los tiempos de inquisición.

Evo sostuvo que sigue siendo el Presidente (Hernan Nersesian/Crónica).

Sobre Nicolás Maduro, Morales reveló que lo admira ya que "derrotó intervencionismo de Estados Unidos y derrotó el Golpe de Estado". Asimismo, detalló: "Siento que está derrotando el bloqueo económico".

Con respecto a México, dijo que él está muy agradecido con ese país ya que le dio una gran oportunidad. "Yo siempre recuerdo al presidente de México y a todo su equipo de trabajo, al presidente (Alberto) Fernández antes de ser presidente, a Maduro entre ellos, que me salvaron la vida porque era una situación muy grave".

Por último, reveló que tiene 60 años y que todo el mundo le dice que parece de 35, 40 años. Y aclaró que la clave está en "las hojas de coca y el deporte".