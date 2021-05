Walter Montero era un empleado de confianza de Maradona. Se trata del custodio que estuvo junto al astro desde el 2004 hasta el 2018 y quien ahora contó qué ambiente se vivía en la casa junto a Rocío Oliva.

“Al principio no tenía una potestad ahí adentro, pero cuando empezó a afianzar su relación, quiso tomar un poco de poder y empezó a manejar toda la situación de la casa”, aseguró en Hay que ver.

Según relató el hombre, al estar de parte del futbolista hizo que ella lo desligara de sus funciones a partir del 2018. “Después tuve un impasse. Estuve freezado por Rocío hasta el 2020 cuando murió Diego. Digo freezado porque no era de su entorno, no jugaba para ella ni hacía lo que ella quería o pretendía. Siempre fui empleado y amigo de Diego”.

Con respecto a cómo se relacionaban entre el Diez y la botinera, recordó las grandes peleas entre ambos. “ Era una relación tóxica. Ella era la agresiva. Nunca vi que Diego le pegara. Había situaciones de celos infundados era una típica relación enfermiza”.

Cuenta que en tantos años de servicio nunca vio que Maradona la agrediese físicamente. “Ella insultaba hasta que llegaba un momento en el que él reaccionaba. Cuando Diego cortaba el tema, cuando no tenía más sentido discutir el tema que se hacía intenso, ella buscaba una reacción de él. Para bajarlo a Diego había que invitarlo a mirar la tele o fumar un cigarrillo”.

"Relación tóxica"

Esta semana Dalma volvió a retomar el tema de que no la dejaban hablar con su papá. Si bien en ese tuit hacía una clara referencia a Verónica Ojeda, dio a entender que lo mismo sucedía con Rocío Oliva.

El custodio reforzó este testimonio y comentó que no solo todas las llamadas pasaban por el filtro de Rocío sino que incluso le bloqueaba los números y cambiaba los chips cada tres, cuatro o cinco meses.

“Diego no se daba cuenta porque realmente la tecnología le pegó en la frente. Le llamaba la atención cuando pasaba un día y no había sonado, entonces nos fijábamos y lo tenía apagado. La intención era reducirlo todo a su propio entorno. En estos dos últimos años está claro que no lo cuidaron”, sentenció Montero.

Mirá la entrevista completa que brindó Walter Moreno, el ex custodio de Maradona.