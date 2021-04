El comité de expertos que asesora al Gobierno se mostró "preocupado por el comportamiento social" y pidió medidas más restrictivas de circulación en las grandes ciudades del país, principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Así lo informaron fuentes oficiales al finalizar la reunión que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que contó con la presencia de varios funcionarios del Ejecutivo, en la Casa Rosada. La veintena de infectólogos y científicos que participaron lo hicieron por videoconferencia.

Los expertos coincidieron en que la segunda ola "no es más de lo mismo" y dijeron que las nuevas variantes "hicieron estragos" en otros países, al punto de que la consideraron como si fuera "casi una nueva pandemia".



"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", remarcaron los epidemiólogos. También manifestaron "mucha preocupación por el comportamiento social", debido a que "no se respetan aforos" en lugares cerrados "ni la suspensión de las reuniones sociales".



En ese marco, pidieron "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", y solicitaron analizar "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final".

.



Asimismo, recomendaron el recorte de circulación "en el AMBA y en los grandes centros urbanos" y de las actividades recreativas grupales, principalmente en espacios cerrados, y deportes amateurs, indicaron las fuentes.



De todas maneras, dieron el visto bueno para que siga la presencialidad en las escuelas, porque "los contagios no son en los lugares y actividades con protocolos". Pero aclararon que para ello "hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones", con "medidas focalizadas".