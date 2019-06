Un contenedor de residuos químicos, entre ellos ácido nítrico, explotó este jueves en el predio de una fábrica de limpieza e higiene industrial de la localidad bonaerense de Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero, sin que se hayan reportado heridos o evacuados, informaron fuentes policiales.



El incidente ocurrió a las 14.30 en el predio de la fábrica Diversey Lever, situada en Martín Fierro 1331, esquina Montanelli, cuando se generó una combustión y posterior explosión en un contenedor de residuos químicos.



Cuatro dotaciones de bomberos combatieron el incendio que se podía apreciar desde varios metros a la redonda mientras los vecinos cerraron sus viviendas aunque hasta el momento no se registraron evacuados.



También actuó en el lugar personal de Defensa Civil y de la Policía Ecológica de la provincia, para neutralizar posibles efectos de algún derrame, aunque no se reportaron lesionados.



Ante esta situación, una inmensa nube de color rojizo alertó a los vecinos de la citada localidad bonaerense, aunque las autoridades municipales aseguraron que se trató de una "reacción isotérmica" originada en un aparente error de un operario de la planta.



El hecho ocurrió cuando un operario "causó de manera involuntaria la mezcla de mil litros de ácidonítrico con 500 litros de ácido fórmico, lo que provocó el dióxido de nitrógeno que generó la enorme nube de color ámbar que fue visible en toda la zona", precisó una fuente policial.



En tanto, el incidente tuvo lugar en la playa de carga de la planta de Diversey Argentina, ubicada en avenida Márquez y Martín Fierro, del partido bonaerense de Tres de Febrero.



Tras los hechos, la empresa le informó a las autoridades que no hubo heridos u hospitalizados y que el vuelco fue contenido por la brigada ante incidentes de la misma planta.



Por su parte, voceros de la policía bonaerense y vecinos habían confirmado que se había generado una combustión y posterior explosión en un contenedor de residuos químicos, que entre otras sustancias tenía ácido nítrico.



El subsecretario de Seguridad de Tres de Febrero, Daniel Moreno, informó que fue un operario el que "causó una mezcla de sustancias y la nube que alertó a los vecinos fue producto de esa mala maniobra".



"Fue una reacción isotérmica, no hay heridos ni gente internada, los bomberos y Defensa Civil pudieron controlar todo", destacó Moreno.

