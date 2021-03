Hollywood se encuentra de luto ante el fallecimiento a sus 87 años de George Segal, actor de una larga trayectoria en el mundo del cine y la televisión que le permitió ser nominado al Oscar y a cinco los Globo de Oro.

"Con devastación, la familia anuncia que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones de una cirugía de bypass", confirmó durante la mañana de este Sonia Segal, en un comunicado proporcionado por Sony Television y replicado por la cadena CNN.

Segal, durante la película "A touch of glass"

Nacido el 17 de febrero de 1934 en una pequeña ciudad del estado de Nueva York, estudió actuación y sus primeros papeles fueron en producciones teatrales de Broadway.

Saltó a la fama con la película "The young doctors" en 1961, en tanto que en 1966 lograría su única nominación al Oscar por la película "¿Quien le teme a VIrginia Woolf?", que realizó junto a la actriz Elizabeth Taylor y el actor Richard Burton.

George Segal junto a Elizabeth Taylor durante la película "¿Quien le teme a VIrginia Woolf?"

Su larga carrera en el cine incluye roles protagónicos en "The Owl and the Pussycat" (1970) con Barbara Streisand, "El zorro y la duquesa" (1976) con Goldie Hawn, y "Fun With Dick and Jane" (1977), con Jane Fonda, en tanto que recibió un Globo de Oro por su actuación en "A touch of glass" (1973).

Sus camaleónicas interpretaciones le valieron papeles en dramas, suspensos, terror y hasta en comedias livianas y familiares como "¿Y mirá quién habla ahora?".

Por su parte, Segal se destacó en televisión por sus papeles en shows como la sitcom "Just Shoot Me!" (1997-2003), así como también por su interpretación en "The Goldbergs", su última actuación importante.