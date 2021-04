Un trabajador no docente de la escuela N°21 del barrio porteño de San Cristobal falleció este lunes producto de coronavirus, lo que reinstaló el debate en torno a la presencialidad en las escuelas en medio de la suba de contagios de Covid-19.

Se trata de Juan Carlos Ramírez, un auxiliar de este colegio porteño que viernes 26 de marzo se descompuso y dio aviso en la escuela de que no se sentía bien, por lo cual se sometió a un PCR, que tres días después dio positivo.

Desde entonces su cuadro se agravó hasta que falleció ayer por la mañana en el Hospital Julio Méndez, en el barrio de Caballito.

El caso del auxiliar porteño se suma a la muerte de Jorge Langone, el docente de la Escuela Técnica 13, quien también falleció durante la semana pasada víctima de coronavirus.

“Abrazamos a la familia de Juan Carlos y a toda la comunidad educativa de su escuela”, expresó Ute-Ctera, el principal gremio de la Ciudad, que convocó a un día de duelo el pasado martes en los colegios porteños, en tanto que apuntaron a una "suspensión de la presencialidad".

Falleció por COVID-19 otro miembro de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos Ramírez era auxiliar en la Esc. 21 D.E. 3.



“Seguimos exigiendo suspensión de la presencialidad en donde no hay herramientas para cumplir los protocolos y los cuidados. Exigimos que se respete el artículo 51 del reglamento escolar y el protocolo: donde no hay condiciones de limpieza y de ventilación no se puede dar clases”, resaltaron en un comunicado.

En relación al tema desde el ministerio de Educación porteño afirmaron en contraposición al gremio docente que "es muy difícil establecer dónde se producen los contagios, pero hasta el momento demostró ser muy bajo: apenas el 0,17% de la comunidad educativa".

Sobre esta línea, el martes por la mañana la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, fue consultada por la muerte de Ramírez y desestimó a la escuela como un foco de contagios, al destacar que "la mayoría de los contagios se originan en lugares familiares, de más confianza, de amigos, donde bajamos la guardia y se disminuyen los cuidados".